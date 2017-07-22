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Microsoft Inspire 2021: облачные «двойники» Cloud PC не требуют виртуализации настольных ПК

14 июля 2021, 23:45




Корпорация Microsoft провела сегодня технологическую конференцию Microsoft Inspire 2021 для корпоративных партнеров, на которой представила ряд новых программ, сервисов и технологий. Компаниям - партнерам Microsoft предложены новые эффективные инструменты для цифровой трансформации различных отраслей бизнеса и обеспечения безопасности клиентов.

В число наиболее значимых анонсов попали: новые облачные решения Microsoft в виде сервиса Windows 365; новая облачная платформа по аналитике углеродных выбросов Microsoft Cloud for Sustainability; средства безопасного доступа к данным Dynamics 365 в Teams; коммерческий маркетплейс; средства для интеграции в Microsoft Viva и другие.

Microsoft Inspire 2021: компании получили облачных «двойников» Cloud PC настольных систем без необходимости виртуализации


Облачная Windows 365

Windows 365 представляет собой новый способ для корпоративного использования Windows 10 или Windows 11. Новый сервис может быть использован в компаниях любого размера.

Сервис Windows 365 обеспечивает перенос клиентской локальной версии Windows корпоративного пользователя в облако Microsoft, охватывая все используемые им приложения, данные и настройки. В результате осуществленного переноса все данные и программы становятся доступны из облака с любого устройства.

Windows 365 создает новую гибридную среду для персональных вычислений, которая теперь будет называться Cloud PC. Она позволяет использовать высокую производительность облачных аппаратных и программных систем, предоставляет возможности для персонализированного опыта работы с Windows с использованием облака.

Microsoft Inspire 2021: компании получили облачных «двойников» Cloud PC настольных систем без необходимости виртуализации


Windows 365 помогает ИТ-отделу компаний упростить развертывание, обновление и управление системой для локальных пользователей. Принципиально новым в данном случае является то, что новый сервис не требует виртуализации.

При этом Windows 365 безопасна по своей концепции и построена на принципах Zero Trust - вся информация защищена и хранится в облаке, повышая безопасность и продуктивность для всех работников компании.

Новая облачная платформа по аналитике углеродных выбросов для бизнеса

Новое облачное решение Microsoft Cloud for Sustainability позволит компаниям комплексно оценивать свой экологический след и формировать отчетность, чтобы общими усилиями сокращать использование ресурсов и выбросов углерода, понижая свое негативное воздействие на окружающую среду.

Microsoft планирует выстроить экосистему из партнеров для интеграции специализированных приложений, источников данных и коннекторов, которые позволят компания более эффективно достигать своих целей в сфере устойчивого развития.

В настоящее время Microsoft сделал только анонс нового решения. Его предварительная версия будет доступна позже в этом году.

Безопасный доступ к данным Dynamics 365 в Teams

Теперь все пользователи Microsoft Teams получат доступ к данным Dynamics 365 без дополнительной платы.

Microsoft планирует устранить препятствия на пути к продуктивности заказчиков путем такой интеграция, планирует помочь им устранить разобщенность совместной работы и бизнес-процессов.

Коммерческий маркет-плейс

Microsoft снизила комиссию до 3% за каждое транзакционное приложение, опубликованное в коммерческих маркет-плейсах. В число цифровых витрин, попавших под это сокращение, попали: Azure Marketplace и Microsoft AppSource.

Microsoft отмечает, что предложенная планка значительно ниже отраслевого стандарта, равного 20%. Тем самым Microsoft повышает маржинальность для партнеров, публикующих свои предложения на торговых площадках Microsoft.

Новые возможности для интеграции в Microsoft Viva

В феврале 2021 года Microsoft представила свою первую платформу для профессионального развития и поддержания благоприятного эмоционального состояния сотрудников. Платформа получила название Microsoft Viva.

Она содержит инструменты для обеспечения вовлеченности и обучения, а также возможности для обмена знаниями в процессе работы. По оценкам Microsoft, Viva обеспечивает совершенно новый опыт благодаря интеграции с инструментами улучшения производительности и совместной работы в Microsoft 365 и Microsoft Teams.

В рамках Microsoft Inspire 2021 было объявлено о добавлении новых интеграций Microsoft Viva с более чем 20 партнерами, включая Workday, Qualtrics и ServiceNow. Они дополнили список, анонсированный в феврале, когда было объявлено об интеграции с SuccessFactors, Cornerstone OnDemand, Headspace и многими другими службами.

Предоставление услуг управляемой безопасности и выявление возможностей для роста

Microsoft также рассказала о планах развития службы Microsoft 365 Lighthouse, которая сейчас находится в стадии общедоступной предварительной версии, и проекта «Orland» для Microsoft 365, который также находится на стадии ограниченной предварительной версии.

Эти инструменты направлены на стимулирование роста и доходности партнеров. Они упрощают предоставление услуг управляемой безопасности и выявляют новые направления для роста, как отмечает Microsoft.

Microsoft 365 Lighthouse помоuftn поставщикам управляемых услуг обеспечить безопасность устройств, данных и пользователей для малых и средних предприятий, использующих Microsoft 365 Business Premium.

Проект «Orland» помоuftn партнерам, работающим по модели CSP (Cloud Solution Provider), развивать свой облачный бизнес, более фокусно работать с заказчиками с помощью сервисов Microsoft.

Новые преимущества Microsoft 365 для интеграции и выхода на рынок

Microsoft ввела новые привилегии для поставщиков услуг, которые хотят создавать и продвигать приложения Modern Work для Microsoft Teams и Microsoft Viva.

Новые возможности программы ISV Connect

Microsoft объявила об улучшениях, призванных упростить и усовершенствовать опыт партнеров программы Business Applications ISV Connect, в рамках которой они получают преимущества при выходе на рынок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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