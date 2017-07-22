Корпорация Microsoft провела сегодня технологическую конференцию Microsoft Inspire 2021 для корпоративных партнеров, на которой представила ряд новых программ, сервисов и технологий. Компаниям - партнерам Microsoft предложены новые эффективные инструменты для цифровой трансформации различных отраслей бизнеса и обеспечения безопасности клиентов.
В число наиболее значимых анонсов попали: новые облачные решения Microsoft в виде сервиса Windows 365; новая облачная платформа по аналитике углеродных выбросов Microsoft Cloud for Sustainability; средства безопасного доступа к данным Dynamics 365 в Teams; коммерческий маркетплейс; средства для интеграции в Microsoft Viva и другие.
Облачная Windows 365
Windows 365 представляет собой новый способ для корпоративного использования Windows 10 или Windows 11. Новый сервис может быть использован в компаниях любого размера.
Сервис Windows 365 обеспечивает перенос клиентской локальной версии Windows корпоративного пользователя в облако Microsoft, охватывая все используемые им приложения, данные и настройки. В результате осуществленного переноса все данные и программы становятся доступны из облака с любого устройства.
Windows 365 создает новую гибридную среду для персональных вычислений, которая теперь будет называться Cloud PC. Она позволяет использовать высокую производительность облачных аппаратных и программных систем, предоставляет возможности для персонализированного опыта работы с Windows с использованием облака.
Windows 365 помогает ИТ-отделу компаний упростить развертывание, обновление и управление системой для локальных пользователей. Принципиально новым в данном случае является то, что новый сервис не требует виртуализации.
При этом Windows 365 безопасна по своей концепции и построена на принципах Zero Trust - вся информация защищена и хранится в облаке, повышая безопасность и продуктивность для всех работников компании.
Новая облачная платформа по аналитике углеродных выбросов для бизнеса
Новое облачное решение Microsoft Cloud for Sustainability позволит компаниям комплексно оценивать свой экологический след и формировать отчетность, чтобы общими усилиями сокращать использование ресурсов и выбросов углерода, понижая свое негативное воздействие на окружающую среду.
Microsoft планирует выстроить экосистему из партнеров для интеграции специализированных приложений, источников данных и коннекторов, которые позволят компания более эффективно достигать своих целей в сфере устойчивого развития.
В настоящее время Microsoft сделал только анонс нового решения. Его предварительная версия будет доступна позже в этом году.
Безопасный доступ к данным Dynamics 365 в Teams
Теперь все пользователи Microsoft Teams получат доступ к данным Dynamics 365 без дополнительной платы.
Microsoft планирует устранить препятствия на пути к продуктивности заказчиков путем такой интеграция, планирует помочь им устранить разобщенность совместной работы и бизнес-процессов.
Коммерческий маркет-плейс
Microsoft снизила комиссию до 3% за каждое транзакционное приложение, опубликованное в коммерческих маркет-плейсах. В число цифровых витрин, попавших под это сокращение, попали: Azure Marketplace и Microsoft AppSource.
Microsoft отмечает, что предложенная планка значительно ниже отраслевого стандарта, равного 20%. Тем самым Microsoft повышает маржинальность для партнеров, публикующих свои предложения на торговых площадках Microsoft.
Новые возможности для интеграции в Microsoft Viva
В феврале 2021 года Microsoft представила свою первую платформу для профессионального развития и поддержания благоприятного эмоционального состояния сотрудников. Платформа получила название Microsoft Viva.
Она содержит инструменты для обеспечения вовлеченности и обучения, а также возможности для обмена знаниями в процессе работы. По оценкам Microsoft, Viva обеспечивает совершенно новый опыт благодаря интеграции с инструментами улучшения производительности и совместной работы в Microsoft 365 и Microsoft Teams.
В рамках Microsoft Inspire 2021 было объявлено о добавлении новых интеграций Microsoft Viva с более чем 20 партнерами, включая Workday, Qualtrics и ServiceNow. Они дополнили список, анонсированный в феврале, когда было объявлено об интеграции с SuccessFactors, Cornerstone OnDemand, Headspace и многими другими службами.
Предоставление услуг управляемой безопасности и выявление возможностей для роста
Microsoft также рассказала о планах развития службы Microsoft 365 Lighthouse, которая сейчас находится в стадии общедоступной предварительной версии, и проекта «Orland» для Microsoft 365, который также находится на стадии ограниченной предварительной версии.
Эти инструменты направлены на стимулирование роста и доходности партнеров. Они упрощают предоставление услуг управляемой безопасности и выявляют новые направления для роста, как отмечает Microsoft.
Microsoft 365 Lighthouse помоuftn поставщикам управляемых услуг обеспечить безопасность устройств, данных и пользователей для малых и средних предприятий, использующих Microsoft 365 Business Premium.
Проект «Orland» помоuftn партнерам, работающим по модели CSP (Cloud Solution Provider), развивать свой облачный бизнес, более фокусно работать с заказчиками с помощью сервисов Microsoft.
Новые преимущества Microsoft 365 для интеграции и выхода на рынок
Microsoft ввела новые привилегии для поставщиков услуг, которые хотят создавать и продвигать приложения Modern Work для Microsoft Teams и Microsoft Viva.
Новые возможности программы ISV Connect
Microsoft объявила об улучшениях, призванных упростить и усовершенствовать опыт партнеров программы Business Applications ISV Connect, в рамках которой они получают преимущества при выходе на рынок.
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