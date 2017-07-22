Компания Synology объявила о выпуске новой серии HAS5300, состоящей из 3,5-дюймовых жестких дисков стандарта SAS, которые относятся к промышленному классу и соответствуют требованиям по высокой производительности и отказоустойчивости при использовании в системах хранения большой емкости в корпоративных средах.
В новую серию вошли модели емкостью 16, 12 и 8 Тбайт. Эта партия завершает обновление продуктового набора линейки жестких дисков корпоративного класса компании Synology, которое было запущено в январе выпуском серии HAT5300, состоящей из жестких дисков SATA. Производитель рекомендует использовать эти модели для создания высокопроизводительных и масштабируемых решений СХД Synology серий SA или UC.
Новые диски SAS HAS5300 отличаются высокой надежностью. Гарантированные рабочие нагрузки доходят до 550 Тбайт/год при средней наработке до отказа 2,5 млн ч. Используемая технология непрерывной записи в кэш помогает обеспечить целостность данных для критически важных приложений.
Компания Synology отмечает, что новые модели используют протокол SAS. Это позволяет масштабировать инфраструктуру с использованием до 180 дисков серии Synology SA или максимально повысить доступность системы iSCSI с помощью настройки двух контроллеров UC3200 IP-SAN в режиме «активный-активный».
Synology использует настраиваемые микропрограммы и оптимизацию. Как показывают внутренние исследования дисков HAS5300, проведенные производителем, их применение позволяет на 27% сократить время восстановления RAID по сравнению с дисками других производителей аналогичного класса. «Это значительно сокращает время, когда массивы находятся в режиме ограниченной функциональности, что помогает заказчикам повысить долгосрочную доступность системы», - отметил Пегги Вэн (Peggy Weng), менеджер по продукции Synology Inc.
Обновления микропрограммы дисков HAS5300 будут поставляться вместе с последними обновлениями для операционной системы Synology DiskStation Manager (DSM). На серию HAS5300 распространяется 5-летняя ограниченная гарантия Synology. Новые диски HAS5300 будут поставляться через реселлеров Synology по всему миру.