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Synology выпустила серию HAS5300 жестких дисков SAS корпоративного класса

15 июля 2021, 08:28




Компания Synology объявила о выпуске новой серии HAS5300, состоящей из 3,5-дюймовых жестких дисков стандарта SAS, которые относятся к промышленному классу и соответствуют требованиям по высокой производительности и отказоустойчивости при использовании в системах хранения большой емкости в корпоративных средах.

Synology выпустила серию HAS5300 жестких дисков SAS корпоративного класса


В новую серию вошли модели емкостью 16, 12 и 8 Тбайт. Эта партия завершает обновление продуктового набора линейки жестких дисков корпоративного класса компании Synology, которое было запущено в январе выпуском серии HAT5300, состоящей из жестких дисков SATA. Производитель рекомендует использовать эти модели для создания высокопроизводительных и масштабируемых решений СХД Synology серий SA или UC.

Новые диски SAS HAS5300 отличаются высокой надежностью. Гарантированные рабочие нагрузки доходят до 550 Тбайт/год при средней наработке до отказа 2,5 млн ч. Используемая технология непрерывной записи в кэш помогает обеспечить целостность данных для критически важных приложений.

Synology выпустила серию HAS5300 жестких дисков SAS корпоративного класса


Компания Synology отмечает, что новые модели используют протокол SAS. Это позволяет масштабировать инфраструктуру с использованием до 180 дисков серии Synology SA или максимально повысить доступность системы iSCSI с помощью настройки двух контроллеров UC3200 IP-SAN в режиме «активный-активный».

Synology выпустила серию HAS5300 жестких дисков SAS корпоративного класса


Synology использует настраиваемые микропрограммы и оптимизацию. Как показывают внутренние исследования дисков HAS5300, проведенные производителем, их применение позволяет на 27% сократить время восстановления RAID по сравнению с дисками других производителей аналогичного класса. «Это значительно сокращает время, когда массивы находятся в режиме ограниченной функциональности, что помогает заказчикам повысить долгосрочную доступность системы», - отметил Пегги Вэн (Peggy Weng), менеджер по продукции Synology Inc.

Обновления микропрограммы дисков HAS5300 будут поставляться вместе с последними обновлениями для операционной системы Synology DiskStation Manager (DSM). На серию HAS5300 распространяется 5-летняя ограниченная гарантия Synology. Новые диски HAS5300 будут поставляться через реселлеров Synology по всему миру.




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