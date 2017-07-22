Chuwi выпустит планшет Hipad Pro с безрамочным экраном на Qualcomm Snapdragon 662
15 июля 2021, 09:01
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Согласно официальным сведениям, 3 августа в ходе промоакции на AliExpress будет представлен планшет HiPad Pro, 10,8-дюймовый безрамочный экран которого достиг рекордного заполнения площади передней панели - 90%. Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 662, поддерживает две SIM-карты в сетях 4G LTE в режиме ожидания и позиционируется, как мобильное гибридное устройство 2-в-1 для бизнеса.
10,8-дюймовый FHD экран с 90% заполнения
Планшетный ПК Hipad Pro с его 10,8-дюймовым безрамочным IPS экраном и узкими 4,5-мм рамками, отличается самым высоким соотношение экрана к площади передней панели, что выводит его на первое место в мире по этому показателю. Разрешение экрана - FHD, пиковая яркость увеличена до 400нит, а плотность пикселей - до 280PPI. Встроенные HiFi-динамики с матричным распределением воспроизводят качественный звук для работы, создания контента, отдыха и обучения.
Hipad Pro работает под управлением ОС Android 11 с её плавным, простым и безопасным интерфейсом. Планшет получил официальную сертификацию Google уровня Widevine L1, что открывает доступ к HD-ресурсам Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu и другим потоковым медиасервисам.
Qualcomm Snapdragon 662 и работа в сетях 4G LTE
В Hipad Pro используется производимый по 11-нм техпроцессу чипсет Qualcomm Snapdragon 662 с 8-ядерным процессором и графическим ускорителем Adreno 610. За счет динамичного переключения между быстрым и энергоэффективным кластерами достигается баланс высокой производительности и оптимального энергопотребления. В тесте AnTuTu планшет набирает свыше 200 000 баллов. Hipad Pro работает в сетях мобильной связи 4G LTE одновременно с двух SIM-карт в режиме ожидания. Это позволяет плодотворно трудиться, общаться и делиться контентом в любое время и в любом месте.
Выполненный в деловом стиле, с толщиной всего 6,9 мм
Hipad Pro в качественном металлическом корпусе имеет толщину всего 6,9 мм и весит 480 гр. Крышка планшета, выполненная в цвете Morandi, отличается изысканным видом и оставляет приятные тактильные ощущения. Благодаря небольшому весу и тонкому корпусу, этот гибридный планшет 2-в-1 подходит для различных сценариев использования, демонстрируя деловой минималистичный стиль. Удобная полноразмерная Bluetooth-клавиатура и стилус с возможностью распознавания 4096 степеней нажатия помогут использовать планшет для офисной работы, учёбы, проектирования или творчества в моменты вдохновения.
Итак, Chuwi Hipad Pro дебютирует 3 августа на AliExpress в рамках предстоящей промоакции. Поддержка мобильной связи в сетях 4G LTE и компактность, высокая производительность и энергоэффективность позволяют использовать планшет для решения офисных задач. Другие подробности и начальная цена будут объявлены позже, следите за новостями.