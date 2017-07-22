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Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 на базе Ryzen 5000 поддерживают Windows 11

15 июля 2021, 11:12




Компания Honor анонсировала выпуск серии новых ноутбуков MagicBook. В модельный ряд 2021 года вошли ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15, выстроенные на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5000. Второй важной особенностью новых моделей стала совместимость с операционной системой Windows 11.

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 на базе Ryzen 5000 поддерживают Windows 11


Производитель обращает внимание на форм-фактор новых моделей, относя MagicBook 14 и MagicBook 15 к типу «тонкие и легкие». 14-дюймовая версия имеет толщину 15,9 мм и весит 1,38 кг. Его экран окаймляет тонкая рамка толщиной 4,8 мм. Более крупная модель MagicBook 15 имеет толщину 16,9 мм и вес 1,54 кг. Ширина его лицевой рамки немного подросла до 5,3 мм, но дизайн все равно выглядит элегантным. Соотношение площади экрана к корпусу осталось высоким (87%).

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 на базе Ryzen 5000 поддерживают Windows 11


Оба ноутбука имеют цельнометаллический корпус. Внутри установлены процессоры AMD серии Ryzen 5000 - модели Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U. Эти чипы были анонсированы летом прошлого года, но до сих пор считаются одними из лучших предложений на рынке.

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 на базе Ryzen 5000 поддерживают Windows 11


Ноутбуки оснащаются 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти DDR4 и 512 Гбайт основной памяти на базе SSD NVMe с интерфейсом PCIe.

Ноутбук MagicBook 14 оснащен 14-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением FHD. Сообщается, что для него была проведена сертификация на безвредность по требованиям TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free. Более крупный ноутбук имеет аналогичный дисплей, но диагональю 15 дюймов. Оба ноутбука поддерживают WiFi 6.

Цены:

  • MagicBook 14 (Ryzen 5 5500U) - 700 долларов (51 800 руб.)
  • MagicBook 14 (Ryzen 7 5700U) - 760 долларов (56 300 руб.)
  • MagicBook 15 (Ryzen 5 5500U) - 712 долларов (52 700 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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