Компания Honor анонсировала выпуск серии новых ноутбуков MagicBook. В модельный ряд 2021 года вошли ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15, выстроенные на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5000. Второй важной особенностью новых моделей стала совместимость с операционной системой Windows 11.
Производитель обращает внимание на форм-фактор новых моделей, относя MagicBook 14 и MagicBook 15 к типу «тонкие и легкие». 14-дюймовая версия имеет толщину 15,9 мм и весит 1,38 кг. Его экран окаймляет тонкая рамка толщиной 4,8 мм. Более крупная модель MagicBook 15 имеет толщину 16,9 мм и вес 1,54 кг. Ширина его лицевой рамки немного подросла до 5,3 мм, но дизайн все равно выглядит элегантным. Соотношение площади экрана к корпусу осталось высоким (87%).
Оба ноутбука имеют цельнометаллический корпус. Внутри установлены процессоры AMD серии Ryzen 5000 - модели Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U. Эти чипы были анонсированы летом прошлого года, но до сих пор считаются одними из лучших предложений на рынке.
Ноутбуки оснащаются 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти DDR4 и 512 Гбайт основной памяти на базе SSD NVMe с интерфейсом PCIe.
Ноутбук MagicBook 14 оснащен 14-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением FHD. Сообщается, что для него была проведена сертификация на безвредность по требованиям TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free. Более крупный ноутбук имеет аналогичный дисплей, но диагональю 15 дюймов. Оба ноутбука поддерживают WiFi 6.
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