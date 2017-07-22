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OnePlus запускает интерактивные AR-игры в рамках PR-кампании смартфона Nord 2

15 июля 2021, 12:40




Компания OnePlus, похоже, пробует нащупать новую рыночную нишу и первой предпринять эффективные шаги, чтобы занять в ней лидирующие позиции. Речь идет о дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностях, которые в условиях продолжающегося приоритетного онлайн-режима работы в технологических компаниях заставляет их выбирать AR и VR в качестве возможных вариантов для демонстрации своих продуктов и их PR-продвижения.

OnePlus запускает интерактивные AR-игры как PR-подготовка к анонсу смартфона Nord 2


Год назад компания OnePlus вывела на рынок новый смартфон OnePlus Nord, выпустив его в сотрудничестве с лондонским технологическим стартапом Blippar, специализирующимся на создании продуктов дополненной реальности. OnePlus стала тогда первой компанией среди производителей смартфонов, которая провела анонс нового продукта с применением технологии AR.

Месяц назад OnePlus предложила еще один уникальный способ для анонса новых продуктов. На этот раз в преддверии презентации Nord CE 5G компания предложила поклонникам бренда оценить физические характеристики своего нового устройства через AR, не выходя из дома.

OnePlus запускает интерактивные AR-игры как PR-подготовка к анонсу смартфона Nord 2


Теперь, в рамках PR-кампании по запуску Nord 2, компания OnePlus подготовила интерактивные AR-игры, назвав проект Fast and Smooth Challenge.

OnePlus предлагает пользователям принять участие в AR-конкурсе, который продлится до 30 июля. В его рамках им будет предложено сыграть в различные AR-игры, например, пинбол.

Стартовой игровой площадкой станет nord-ar.oneplus.com/nord-2-5g/. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, достаточно быть законным резидентом Великобритании, ЕС или Индии старше 18 лет.

OnePlus запускает интерактивные AR-игры как PR-подготовка к анонсу смартфона Nord 2


Среди объявленных призов - 10 новых телефонов Nord 2 и 2000 подарочных купонов. Победители будут случайным образом выбраны среди зарегистрированных участников.



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