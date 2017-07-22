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Новая бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона

15 июля 2021, 15:06




Компания Facebook выпустила новую бета-версию WhatsApp - популярного бесплатного мессенджера для мобильных и иных платформ, который предоставляет поддержку сразу нескольких устройств и не требует одновременного использования смартфона.

WhatsApp предоставляла веб-интерфейс и раньше. Но до сих пор для использования мессенджера требовалось одновременно обеспечить подключение с помощью смартфона. Телефон должен быть включен и подключен к мобильной сети. Теперь это требование потеряло актуальность.

Бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона


Новая функция является одной из наиболее ожидаемых в графике развития сервиса WhatsApp. Информация о том, что она находится в разработке, появилась пару месяцев назад, после соответствующего заявления руководства компании.

Новая технология обеспечивает синхронизацию сообщений даже на нескольких устройствах с сохранением сквозного шифрования. Каждое сообщение получает индивидуальное шифрование с использованием установленного сеанса с другим устройством. После доставки сообщений, они уничтожаются, их копии не сохраняются на сервере.

Новая функция решает одну из основных проблем веб-версии WhatsApp - необходимости постоянного подключения телефона. Как отмечают разработчики, это требование приводит к тому, что сопутствующие устройства работают медленнее, а связь часто прерывается. Особенно часто это происходит при плохом соединении, из-за быстрой разрядки батареи или принудительного снятия простаивающего приложения со стороны операционной системы.

Бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона


Новая архитектура WhatsApp для нескольких устройств, разработанная компанией, устраняет эти препятствия и больше не требует, чтобы смартфон был подключен. При этом сервис в новой версии по-прежнему обеспечивает бесперебойную и надежную синхронизацию и конфиденциальность передаваемых пользовательских данных.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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