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Новые процессоры Intel Alder Lake-S верхнего сегмента имеют ядра двух типов: P-Core и E-Core

15 июля 2021, 17:24




На китайском форуме Zhihu появилась информация о трех новых высокопроизводительных процессорах Intel серии K, входящих в линейку Alder Lake-S. Утечка затронула три модели: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Их важные характеристики оказались в публичном доступе.

Информация была получена по квалификационным образцам, которые Intel обычно рассылает партнерам для тестирования. Обычно это делается за несколько недель до запуска моделей в массовое производство. За это время обычно новых изменений не появляется, что позволяет с большой вероятностью утверждать, что объявленные характеристики процессоров Intel останутся без изменений и после перехода к их производству.

Отмечается, что что новые модели используют ядра двух типов: P-Core и E-Core. Это связано с гибридной природой процессоров Intel Alder Lake, выстроенных на гетерогенной архитектуре. Под обозначение P-Core попадают высокопроизводительные ядра (или «большие ядра» согласно модели big.LITTLE), а под E-Core - высокоэффективные ядра.

Новые процессоры Intel Alder Lake-S верхнего сегмента имеют ядра двух типов: P-Core и E-Core


Как показывают данные, полученные из других утечек, в основе больших ядер (Big Core) использована микроархитектура Golden Cove, в основе малых (Small Core) - Gracemont.

Старшая, флагманская модель Core i9-12900K имеет 8 больших (Big Core) и 8 малых (Small Core) ядер. Малые ядра могут разгоняться до 3,9 ГГц (3,7 ГГц при одновременном разгоне всех ядер), а большие ядра могут разгоняться до 5,3 ГГц (5,0 ГГц при одновременном разгоне всех ядер). Для всех ядер доступно 30 Мбайт кэш-памяти L3.

Средняя модель I7-12700K имеет 8 больших и 4 малых ядра. Рабочая частота малых ядер ниже на 100 МГц, а больших ядер - на 300 МГц по сравнению с флагманским SKU. Кеш-память L3 для этой модели процессора составляет 25 Мбайт.

Новые процессоры Intel Alder Lake-S верхнего сегмента имеют ядра двух типов: P-Core и E-Core


Для сегмента Core i5 есть информация только по модели i5-12600K. Предположительно у него будет 6 больших и 4 малых ядра c возможностью разгона малых ядер до 3,6 ГГц и больших до 4,9 ГГц.

Тепловой ресурс мощности для всех трех моделей процессоров серии K составит 125 Вт (PL1) и 228 Вт (PL2).



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