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ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной

15 июля 2021, 18:38




Американская компания ElevationLab, выросшая из небольшого Kickstarter-проекта в 2012 году до крупной компании, известной во всем мире своим ассортиментом полезных аксессуаров для устройств Apple, представила свое новое устройство, получившее название MagBase. Назначение нового гаджета - расширение функциональных возможностей зарядного устройства Apple MagSafe Charger.

ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной


Устройство MagBase представляет собой небольшой гаджет-базу за 9,95 доллара (700 руб.). Он позволяет размещать в его выемке сверху зарядное устройство MagSafe Charger. В этом случае гарантируется его устойчивое размещение на столе или в любом другом месте, например, на стуле.



Секрет удобства скрыт в особенностях нижней поверхности гаджета MagBase. Она обладает свойством микроподсоса воздуха. Эта технология уже была отработана компанией ElevationLab на предыдущих продуктах. Поверхность с микроподсосом не является липкой, она не загрязняется. Зато она позволяет достаточно прочно и надежно закрепить MagBase на столе или столе.

ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной


Гаджет MagBase выполняет несколько функций при использовании с зарядным устройством MagSafe Charger.

Если просто потянуть вверх iPhone, который «закреплен» на MagBase, то гаджет подтвердит наличие зарядки. Это полезно, когда надо убедиться, что зарядка iPhone продолжается.

ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной


Если нужно просто взять iPhone, а зарядное устройство MagSafe Charger оставить в базе MagBase, то достаточно сделать быстрый скользящих жест рукой. Это позволит поднять iPhone, а зарядное устройство MagSafe Charger останется на месте в базе MagBase.

Конструкция MagBase позволяет также подсоединить дополнительный кабель USB-C, имеющий длину около одного метра. Его можно подсоединить к концу USB-C зарядного устройства MagSafe. В результате общая длина кабеля вырастет, и гаджетом можно будет пользоваться на столе, который отстоит от розетки немного дальше, чем обычно (до одного метра). В результате фактическая длина кабеля зарядного устройства MagSafe Charger увеличивается с одного до двух метров.

ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной


MagBase немного больше по габаритам, чем зарядное устройство MagSafe Charger. Он занимает минимум места на столе.





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