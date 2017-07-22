Тайваньская компания SilverStone представила корпус Raven RVS03, который позволяет применять твердотельные накопители M.2 как с интерфейсом NVMe, так и SATA. Уникальность этой модели состоит в этой универсальности, потому что обычно корпуса типоразмера M.2 поддерживают только один тип накопителей.
В новом устройстве используется контроллер Realtek RTL9210B-CG. Он обслуживает передачу данных при подключении к хосту через USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и USB Attached SCSI (UASP). Скорость последовательной передачи данных доходит до 1000 Мбайт/с.
Корпус Raven RVS03 изготовлен полностью из алюминия. Внутри устанавливается термопрокладка с высокой проводимостью, позволяющая отводить тепло наружу от работающего внутри корпуса диска.
Для питания используется кабель USB 3.2. С его помощью можно также подключаться к хосту.
В комплект поставки входят два кабеля: типа A и типа C. Первый предназначен для подключения к разъему USB-A, другой - к USB-C.