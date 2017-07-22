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SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)

15 июля 2021, 19:34




Тайваньская компания SilverStone представила корпус Raven RVS03, который позволяет применять твердотельные накопители M.2 как с интерфейсом NVMe, так и SATA. Уникальность этой модели состоит в этой универсальности, потому что обычно корпуса типоразмера M.2 поддерживают только один тип накопителей.

SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)


В новом устройстве используется контроллер Realtek RTL9210B-CG. Он обслуживает передачу данных при подключении к хосту через USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и USB Attached SCSI (UASP). Скорость последовательной передачи данных доходит до 1000 Мбайт/с.


SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)

Корпус Raven RVS03 изготовлен полностью из алюминия. Внутри устанавливается термопрокладка с высокой проводимостью, позволяющая отводить тепло наружу от работающего внутри корпуса диска.

Для питания используется кабель USB 3.2. С его помощью можно также подключаться к хосту.

SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)


В комплект поставки входят два кабеля: типа A и типа C. Первый предназначен для подключения к разъему USB-A, другой - к USB-C.

Вес корпуса - 52,2 г. Цену не раскрыта.

SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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