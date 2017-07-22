Lenovo объявила о выпуске новых настольных рабочих станций начального уровня, получившие название ThinkStation P350. В них нашли применение передовые технологии: поддержка высокоскоростного интерфейса PCIe Gen 4 и профессиональных видеокарт последнего поколения. Новые настольные рабочие станции отличаются универсальностью и подходят для использования в средах любого масштаба.
Новые модели представлены сразу в нескольких форм-факторах: Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny.
Рабочие станции форм-фактора Tower и SFF поддерживают процессоры Intel Core и Intel Xeon вплоть до Intel Core 11-го поколения или Intel Xeon W, соответственно. Модели форм-фактора Tower и SFF могут также комплектоваться профессиональными видеокартами NVIDIA RTX (вплоть до NVIDIA RTX A5000 в корпусе Tower).
Модели рабочих станций ThinkStation P350 в корпусах SFF и Tiny оснащаются блоком питания мощностью 500 Вт, в корпусе Tower может быть установлен БП мощностью 750 Вт.
Самая компактная модель - ThinkStation P350 Tiny - имеет объем менее 1 литра. Несмотря на ее небольшие размеры, она обладает высокой производительностью и подойдет для создания OEM-решений или для использования в качестве основы для удаленных рабочих станций с полным набором функциональных возможностей, характерных для традиционных локальных систем.
Рабочие станции Lenovo ThinkStation P350 форм-фактора Tower, SFF и Tiny будут доступны по рекомендованной розничной цене от $1200 (88 800 руб.).