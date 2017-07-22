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Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения

15 июля 2021, 20:12




Lenovo объявила о выпуске новых настольных рабочих станций начального уровня, получившие название ThinkStation P350. В них нашли применение передовые технологии: поддержка высокоскоростного интерфейса PCIe Gen 4 и профессиональных видеокарт последнего поколения. Новые настольные рабочие станции отличаются универсальностью и подходят для использования в средах любого масштаба.

Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения


Новые модели представлены сразу в нескольких форм-факторах: Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny.

Рабочие станции форм-фактора Tower и SFF поддерживают процессоры Intel Core и Intel Xeon вплоть до Intel Core 11-го поколения или Intel Xeon W, соответственно. Модели форм-фактора Tower и SFF могут также комплектоваться профессиональными видеокартами NVIDIA RTX (вплоть до NVIDIA RTX A5000 в корпусе Tower).

Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения


Модели рабочих станций ThinkStation P350 в корпусах SFF и Tiny оснащаются блоком питания мощностью 500 Вт, в корпусе Tower может быть установлен БП мощностью 750 Вт.

Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения


Самая компактная модель - ThinkStation P350 Tiny - имеет объем менее 1 литра. Несмотря на ее небольшие размеры, она обладает высокой производительностью и подойдет для создания OEM-решений или для использования в качестве основы для удаленных рабочих станций с полным набором функциональных возможностей, характерных для традиционных локальных систем.

Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения


Рабочие станции Lenovo ThinkStation P350 форм-фактора Tower, SFF и Tiny будут доступны по рекомендованной розничной цене от $1200 (88 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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