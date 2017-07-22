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Анонс смартфонов Vivo S10 и S10 Pro: мощные селфи-камеры в компактном корпусе

16 июля 2021, 10:07




Компания vivo объявила о выпуске новых смартфонов S10 и S10 Pro. Как и другие модели S-серии, новинки выделяются изящным дизайном и достойным набором технических характеристик.

Новые смартфоны оснащены 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления экрана составляет 90 Гц, цветовой охват - 98% NTSC. Форма экрана - классическая и имеет соотношение сторон 20:9. Дисплей сертифицирован по HDR10+. Датчик отпечатков пальцев находится под поверхностью дисплея.

6,44-дюймовые модели vivo S10 и S10 Pro отличаются изящным корпусом и мощным набором селфи-камер


В верхней части экрана располагается широкий вырез под селфи-камеры. Здесь размещены сенсоры на 44 Мп и 8 Мп. Старшая селфи-камера оснащена автофокусом и имеет диафрагму f/2.0. Младшая сверхширокоугольная камера имеет угол обзора 105° и диафрагму f/2,28.

Обе модели телефонов работают на базе 6-нм чипсета MediaTek Dimensity 1100 с процессором с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим процессором ARM G77 MC9. Смартфоны оснащены 8 или 12 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4x) и 128 (S10) или 256 (S10 Pro) Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Главные отличия между ними проявляются в выборе основной задней камеры. В Vivo S10 используются 64-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.89, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с углом обзора 119° и диафрагмой f/2.2, а также 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2.4. В Vivo S10 Pro роль основного сенсора выполняет 108-мегапиксельный ISOCELL HM2 с оптикой с диафрагмой f/1,88.

Коммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC (только S10 Pro).

6,44-дюймовые модели vivo S10 и S10 Pro отличаются изящным корпусом и мощным набором селфи-камер


Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Имеется аудио-разъем USB Type-C.

Обе модели работают под управлением Android 11 с OriginOS.

6,44-дюймовые модели vivo S10 и S10 Pro отличаются изящным корпусом и мощным набором селфи-камер


Примечательной особенностью смартфонов является дизайн корпуса, каркас которого выполнен из авиационного алюминия. Vivo использовала фотохромный процесс при изготовлении задней панели телефона, что позволяет ей менять оттенок в зависимости от угла падения света. Дизайн корпуса выглядит элегантно. Смартфоны имеют толщину всего 7,29 мм и весь 173 грамма.

Цены:
    Vivo S10
  • 8 Гбайт + 128 Гбайт - 433 доллара (32 000 руб.)
  • 8 Гбайт + 256 Гбайт - 464 доллара (34 400 руб.)

    Vivo S10 Pro
  • 12 Гбайт + 256 Гбайт - 618 доллара (45 800 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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