Компания MediaTek анонсировала выпуск двух чипсетов, ориентированных на расширенную поддержку фотосъемки: Helio G96 и Helio G88. Новые модели пришли на смену прежним чипам - Helio G95 и Helio G85, выпущенным около года назад. Как и предшественники, они используют средства оптимизации, который позволяют получить максимальной эффект от совместной работы механизмов процессора, графической подсистемы и оперативной памяти. Это позволяет получить расширенный набор средств обработки мобильных фотографий.
Старший чипсет MediaTek Helio G96 оснащен двумя большими ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шестью малыми процессорными ядрами Cortex-A55. Он поддерживает работу с дисплеями разрешением до Full HD+ (1080p@120 Гц). Новый чип может применяться вместе с LCD- и AMOLED-панелями с поддержкой двух типов интерфейсов физического уровня: C-phy и D-phy. Для игр добавлена технология HyperEngine 2.0 Lite.
Подсистема памяти предусматривает использование модулей LPDDR4X@2133 МГц для ОЗУ и UFS 2.2 для внутреннего накопителя. Максимальное разрешение камеры доходит до 108 Мп, видео - до 4K@30 кадров/с.
Новый чипсет MediaTek Helio G96 поддерживает работу в сетях 4G. Для этих целей в его составе имеется модем Cat-13 4G LTE WorldMode, а также интерфейс для подключения до двух SIM-карт 4G и услуг VoLTE и ViLTE.
Оптимизация управления реализована за счет встроенного интеллектуального механизма управления ресурсами и поддержки сетей.
Младшая модель - MediaTek Helio G88 - поддерживает разрешение экрана до уровня Full HD+ (1080p+@90 Гц). Этот чипсет представляет собой набор из двух больших ядер Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шести малых ядер Cortex-A55. Его графическая поддержка реализована за счет процессора Mali-G52 MC2.
Этих возможностей достаточно для работы с фотосенсорами до 64 Мп и аппаратной поддержки механизма контроля глубины для реализации эффекта боке. Имеется блок управления камерой (CCU), поддерживается технология электронной стабилизации изображения (EIS) и компенсации скользящего затвора (RSC).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".