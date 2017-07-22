Компания Huawei объявила о старте продаж в России серии смарт-часов HUAWEI Watch 3, представленной моделями Watch 3 и Watch 3 Pro.
Смарт-часы серии HUAWEI Watch 3 отличаются элегантным дизайном, высокой эргономичностью и работают на HarmonyOS. Эти умные часы предоставляют функции непрерывного контроля состояния организма: круглосуточное отслеживание температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови и подбор индивидуальных спортивных режимов. Они поддерживают технологию eSIM, что позволяет совершать звонки и принимать вызовы без подключения к смартфону.
В часах установлен 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей. Качество картинки отражает высокая плотность пикселей, равная 326 DPI. Аппаратная поддержка осуществляется с помощью процессора Hi6262. Для выбора функций, регулировки громкости и масштабирования изображения на экране используется поворотная кнопка с тактильной обратной связью.
Устройства поддерживают различные функции управления жестами. Например, сжимая и разжимая кулак, можно отвечать на входящие вызовы, а если повернуть запястье, то можно быстро отключить звук звонка.
Алгоритм Smart Power-Saving Algorithm 3.0 позволяет в течение нескольких дней отслеживать данные о здоровье и тренировках. Технология HUAWEI TruSeenTM 4.5 обеспечивает точное отслеживание пульса. С помощью TruSeen 4.5+ можно круглосуточно наблюдать за уровнем кислорода в крови. Снятие показаний основано на оценке цвета крови. Технология доведена до такого уровня совершенства, что не зависит от внешних условий: она позволяет измерять длину световой волны и распознавать уровень кислорода (SpO2) даже при низкой температуре окружающей среды и при нахождении на большой высоте.
HUAWEI Watch 3 и Watch 3 Pro пригодятся также и в чрезвычайной ситуации. Если пользователю стало плохо, устройство реагирует на падение и посылает уведомление заранее выбранному контакту.
Ресурса батареи HUAWEI Watch 3 хватает на три дня работы при обычном использовании в интеллектуальном режиме и на 14 дней в режиме энергосбережения. Модель HUAWEI Watch 3 Pro будет работать пять дней при стандартном использовании и 21 день при включённой функции экономии энергии. Этот ресурс обеспечен за счет установки аккумулятора емкостью 450 мАч.
Часы имеют встроенную поддержку 4G LTE (через eSIM), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5 только в Pro) + ГЛОНАСС + Galileo + Beidou, NFC.
Серия HUAWEI Watch 3 предлагает 100 режимов тренировок, среди них 19 профессиональных, 85 пользовательских, а также режимы для занятия спортом в помещении и на открытом воздухе. В часы встроена возможность отслеживания маршрутов тренировок на свежем воздухе благодаря датчику геолокации GNSS.
Рекомендованная розничная цена HUAWEI Watch 3 (версии Active, Classic) составляет 29 990 рублей, HUAWEI Watch 3 Pro (версия Classic) - 36 990 рублей.
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