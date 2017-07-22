Intel рассматривает возможность покупки американской производственной компании GlobalFoundries, занятой выпуском полупроводниковых интегральных микросхем. Размер сделки оценивается примерно в 30 млрд долларов. Эту информацию предоставили несколько инсайдеров, знакомых с вопросом в деталях. Если сделка состоится, то эта покупка станет крупнейшим приобретением Intel на сегодняшний день.
Компания GlobalFoundries принадлежит инвестиционной группе Mubadala Investment Co правительства Абу-Даби. В марте 2012 года она выкупила свои акции после достижения соответствующего соглашения с AMD. Ранее сообщалось, что компания планировала провести первичное публичное размещение акций (IPO) в конце этого года.
В настоящее время GlobalFoundries владеет восемью заводами по производству 200-мм и 300-мм кремниевых пластин. Мощности располагаются в Дрездене (Германия), Сингапуре и Нью-Йорке (США).
Информация о покупке компании GlobalFoundries появилась на фоне продолжающихся переговоров Intel с разработчиком чипов с архитектурой RISC-V компанией SiFive о его приобретении за 2 млрд долларов.
Все перечисленные изменения в Intel проводятся в рамках масштабной реструктуризации, которую возглавил новый генеральный директор компании - Пэт Гелсингер. Intel планирует увеличить свои производственные мощности, развиваясь в рамках объявленной инициативы IDM 2.0. Ожидается строительство двух новых заводов в Аризоне и предоставление производственных услуг другим странам.
GlobalFoundries занимает около 7% мирового рынка производства чипов (по сумме выручки). В число ее основных крупных клиентов входят AMD, Qualcomm и NVIDIA.
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