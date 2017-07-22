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OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам

16 июля 2021, 17:09




В популярной утилите стресс-тестирования для энтузиастов OCCT появились новые инструменты для тестирования производительности процессоров. Об этом стало известно после выхода новой версии OCCT 9.

OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам


OCCT - это бесплатная программа французского разработчика компании OCBASE для тестирования процессора, видеокарты и других компонентов компьютера с целью выявления сбоев и ошибок в работе компонентов: процессора, видеокарты, видеопамяти, а также для оценки стабильности работы блока питания и материнской платы.

OCCT включает в себя пять тестов с возможностью изменить их параметры и длительность мониторинга: OCCT, Linpack, 3D, Memtest, Power.

OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам


В последней версии OCCT 9 появилась новая вкладка. Там предлагается очень простой в использовании и относительно короткий тест для оценки производительности процессоров и памяти. Тест процессора позволяет оценить его работу по четырем показателям, включая производительность на однопоточных и многопоточных выполнениях инструкций SSE и AVX, соответственно.

OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам


Со слов разработчика, ключевым моментом новой утилиты тестирования является предоставление полного отчета, содержащего системную информацию и данные аппаратных датчиков. Собираемые результаты могут быть переданы другим пользователям для проверки. Это создает основу для совместного участия с целью выявления разгонного потенциала процессоров.

OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам


В тесте приводится список лидеров среди процессоров и модулей памяти. Его возглавляют сейчас процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и Intel Core i9-10900KF.


OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам


Сбор информации производится через HWiNFO API. Благодаря этому, удается получить такие внутренние характеристики, как частота для отдельных ядер, температура в отдельных частях корпуса и т.д.


OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам


Инструмент тестирования OCCT, как сообщает разработчик, продолжает развиваться. OCBASE уже работает над версией 10 OCCT.

OCCT 9 ввела бенчмаркинг по процессорам




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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