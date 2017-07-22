РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei HiSilicon разработала чип для управления работой гибких OLED-панелей

19 июля 2021, 08:13




Компания Huawei HiSilicon, похоже, нашла способ как обойти санкции, введенные против нее США и фактически лишившие возможности выпускать процессоры собственной разработки для смартфонов на производственных мощностях Китая и Тайваня. Компания занялась разработкой чипов нового поколения для управления графическим выводом. По слухам, Huawei HiSilicon занята разработкой своего первого чипа для аппаратной поддержки работы гибких OLED-панелей (flexible OLED). Они могут найти применение в смарт-телевизорах нового поколения.

Huawei HiSilicon выпустила пробный чип для управления работой гибких OLED-панелей


Согласно попавшим в сеть документам, разработка нового чипа Huawei HiSilicon для гибких OLED-панелей уже проведена, и сейчас он находится на стадии пробного производства. Созданная микросхема отвечает за пересчет управления работой каждого пикселя гибкого дисплея, что необходимо для адаптивной перенастройки их яркости подсветки с учетом локального изгиба.

В документах указываются ориентировочные сроки начала массового производства новых чипов - первая половина 2022 года. Ожидается, что вся необходимая документация на новую микросхему появится у производителей полупроводников уже к концу этого года. Это позволит им начать подготовку к ее массовому производству.

Huawei HiSilicon выпустила пробный чип для управления работой гибких OLED-панелей


Кроме того, принимая во внимание, что разработка нового чипа ведется силами собственного подразделения, Huawei намерена использовать его в своих собственных продуктах. Huawei также отправила образцы микросхемы в компании BOE и Honor - там смогут познакомиться с их работой, провести тестирование и начать проектировать собственные изделия с применением новых чипов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Новые процессоры Intel Alder Lake-S верхнего сегмента имеют ядра двух типов: P-Core и E-Core
  • Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК получат не больше 16 ядер
  • Intel сняла с производства гибридные процессоры Lakefield и «бюджетники» Comet Lake-U и Ice Lake-U
  • AMD получила патент на чиплеты APD машинного обучения
  • Qualcomm планирует разместить производство Snapdragon 895 Plus в TSMC взамен Samsung

    • следующая новость
    EA объявила о выпуске новой версии видеоигры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года

    предыдущая новость
    OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Готовимся к обновлению до Windows 11 с умом: Windows 10 Pro станет вашей всего за $14 Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Большая распродажа BOBkeys Лучший SSD Главные новости за неделю Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 июля, 2021

    Все версии Steam Deck имеют слот M.2 2230 для оснащения SSD-диском NVMe

    EA объявила о выпуске новой версии видеоигры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года

    Huawei HiSilicon разработала чип для управления работой гибких OLED-панелей

    16 июля, 2021

    OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров

    Intel ведет переговоры о покупке GlobalFoundries за 30 млрд долларов

    Смарт-часы HUAWEI Watch 3 и Watch 3 Pro появились в России

    MediaTek представляет чипсеты Helio G96 и Helio G88 для мобильной фотографии

    Анонс смартфонов Vivo S10 и S10 Pro: мощные селфи-камеры в компактном корпусе

    15 июля, 2021

    Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения

    SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)

    ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной

    Новые процессоры Intel Alder Lake-S верхнего сегмента имеют ядра двух типов: P-Core и E-Core

    Новая бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона

    OnePlus запускает интерактивные AR-игры в рамках PR-кампании смартфона Nord 2

    Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 на базе Ryzen 5000 поддерживают Windows 11

    Chuwi выпустит планшет Hipad Pro с безрамочным экраном на Qualcomm Snapdragon 662

    Synology выпустила серию HAS5300 жестких дисков SAS корпоративного класса

    14 июля, 2021

    Microsoft Inspire 2021: облачные «двойники» Cloud PC не требуют виртуализации настольных ПК

    Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК получат не больше 16 ядер

    TENAA раскрыла информацию о Vivo S10 Pro до его официального анонса

    ССЫЛКИ