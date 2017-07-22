Компания Huawei HiSilicon, похоже, нашла способ как обойти санкции, введенные против нее США и фактически лишившие возможности выпускать процессоры собственной разработки для смартфонов на производственных мощностях Китая и Тайваня. Компания занялась разработкой чипов нового поколения для управления графическим выводом. По слухам, Huawei HiSilicon занята разработкой своего первого чипа для аппаратной поддержки работы гибких OLED-панелей (flexible OLED). Они могут найти применение в смарт-телевизорах нового поколения.
Согласно попавшим в сеть документам, разработка нового чипа Huawei HiSilicon для гибких OLED-панелей уже проведена, и сейчас он находится на стадии пробного производства. Созданная микросхема отвечает за пересчет управления работой каждого пикселя гибкого дисплея, что необходимо для адаптивной перенастройки их яркости подсветки с учетом локального изгиба.
В документах указываются ориентировочные сроки начала массового производства новых чипов - первая половина 2022 года. Ожидается, что вся необходимая документация на новую микросхему появится у производителей полупроводников уже к концу этого года. Это позволит им начать подготовку к ее массовому производству.
Кроме того, принимая во внимание, что разработка нового чипа ведется силами собственного подразделения, Huawei намерена использовать его в своих собственных продуктах. Huawei также отправила образцы микросхемы в компании BOE и Honor - там смогут познакомиться с их работой, провести тестирование и начать проектировать собственные изделия с применением новых чипов.
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