Codemasters и Electronic Arts объявили о выпуске новой версии официальной видеоигры чемпионатов Formula One и Formula 2 2021 года - F1 2021. Новая версия доступна через игровой сервис Steam на Xbox Series X | S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и ПК.
В новой версии престижной серии F1 представлены команды, пилоты и трассы для чемпионата мира FIA Formula One World Championship 2021 года. Среди других новинок - совершенно новый сюжетный режим (Braking Point), расширенный режим карьеры (Career mode) с возможностью совместного участия в игре сразу двух друзей-игроков и три новых гоночные трассы (Portimão, Imola, and Jeddah), доступные всем игрокам бесплатно.
Видеоигра F1 2021 была разработана компанией Codemasters и распространяется под брендом EA Sports. Новая версия F1 2021 является четырнадцатой по счету в серии F1 и первой версией, опубликованной Electronic Arts силами подразделения EA Sports после выхода версии F1 Career Challenge в 2003 году.
В новом сюжетном режиме Braking Point игрокам будет предоставлена возможность участия в реальной жизни чемпионата Formula One. В ходе игры у них будет отображаться реальная динамики продвижения выбранной команды и драматические стычки ее пилотов с другими гонщиками во время стартов.
В расширенном режиме карьеры (Career mode) теперь можно играть в паре с другом, причем каждый из игроков сможет поднимать свой уровень, участвуя от общей с другом команде. Можно также соревноваться с другом в синхронных гонках.
При запуске F1 2021 на игровых консолях следующего поколения появились визуальные улучшения, сообщает разработчик игры. Улучшены модели трассы, стали более разнообразными применяемые текстуры, улучшены имитации повреждений кузова и шин. Благодаря применению технологии трассировки лучей, обеспечена фотореалисичность игровых сцен.
При запуске F1 2021 появился режим Performance Mode, который позволяет осуществлять игровой процесс со скоростью выше 60 кадр/сек на совместимом оборудовании.
Программа F1 2021 получила обозначение E, т.е. она предназначена для геймеров любого возраста. Ее цена - 59,99 долларов (4500 руб.).
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