Тайванская компания Akasa выпустила два новых компьютерных корпуса с пассивным охлаждением в продуктовых линейках Newton и Plato. Новые корпусы совместимы с материнскими платами Intel Board Element 8-го поколения и вычислительными модулями Intel NUC Extreme Compute Element.
Низкопрофильный корпус Plato NE представляет собой шасси малого форм-фактора. Его высота составляет всего 38,5 мм, основание имеет размеры 200,4x184 мм. Его можно устанавливать на настенные стойки, шкафы или серверные платы, а также на заднюю панель телевизоров, мониторов или коммерческих дисплеев. Благодаря большей длине и ширине, а также применению алюминия, основание крепежа становится своеобразным радиатором. Корпус Plato NE обеспечивает высокую эффективность при рассеивании выделяющегося тепла, позволяя оставаться полностью бесшумным в работе. Для увеличения теплоотдачи боковые части корпуса сделаны ребристыми.
Внутри корпусов Akasa Plato NE и Newton NE могут размещаться вычислительные модули Compute Element с модульными возможностями на базе Intel NUC 8 и 11 с пассивным охлаждением, а также системные платы Board Element (Elk Bay, Chandler Bay и Butler Beach), представляющие собой несущую плату с большим количеством входов и выходов. По оценкам Intel, на базе таких элементов будет выстраиваться следующий этап развития массовых вычислений, поскольку обновление и ремонт подобных вычислительных систем станет более простым и доступным потребителям.
Для проведения ремонта достаточно просто заменить Compute или Board Element, а собранный блок поместить в соответствующий компьютерный корпус Akasa Newton NE или Plato NE.
Совместимые вычислительные элементы с безвентиляторными корпусами Akasa включают все платы 8-го поколения, от Core i3 до i7, а также Celeron 11-го поколения (TDP 15 Вт). Модель Newton NE отличается минимальным объемом - менее 1,9 л (176,6 x 200 x 53,6 мм). Небольшой профиль корпуса делает его незаметным, благодаря чему, он отлично подходит для небольших настольных систем.
Цены на Plato NE и Newton NE начинаются со 129 долларов (9600 руб.). Они уже доступны для заказа в Европе и США.