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Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

19 июля 2021, 17:49




Исследователи лаборатории CyberPark показали, как можно легко взломать систему аутентификацию подлинности Windows Hello с использованием поддельной камеры, подключенной через USB. Демонстрация взлома состоялась после того, как Microsoft выпустила обновление с исправлением всех обнаруженных ранее ошибок в процедуре аутентификации.

Хакеры CyberPark взломали процедуру аутентификацию подлинности Windows Hello с помощью USB-камеры


Обход системы безопасности Windows Hello показал, что механизм защиты Windows легко принимает поддельные инфракрасные изображения целевого объекта, который Windows Hello должна идентифицировать как владельца устройства, присвоив признак подлинности входа или отклонив попытку.

Как оказалось, хакерам было достаточно просто отправить в систему распознавания два кадра: один реальный ИК-захват цели и один пустой кадр с черным фоном. Данные снимались не в живую, а передавались на имитатор USB-камеры в виде цифрового потока. Похоже, второй кадр был нужен только для того, чтобы обмануть тесты работоспособности Windows Hello.

Хакеры CyberPark взломали процедуру аутентификацию подлинности Windows Hello с помощью USB-камеры


Показанный хак выявил главную проблему системы защиты Windows: она, по-видимому, готова принимать в качестве исходных данных для Windows Hello любую, распознанную в систему ИК-камеру. Это позволило хакерам выдать в канал получения исходных данных заранее подготовленный поток данных, а не реальный поток.

Как отмечают исследователи из CyberArk Labs, ИК-изображение можно создать специальными ИК-камерами дальнего действия или бытовыми камерами, если незаметно разместить их перед атакуемой целью, например, в лифте.

Хакеры CyberPark взломали процедуру аутентификацию подлинности Windows Hello с помощью USB-камеры


Microsoft уже сообщила об этой проблеме и определила уязвимость в сообщении CVE-2021-34466.



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