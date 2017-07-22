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Экран Apple iPhone 13 будет включен постоянно

19 июля 2021, 19:21




Как сообщает эксперт по продуктам Apple и репортер Bloomberg Марк Гурман, у следующей модели смартфона iPhone 13 появится дисплей, который можно будет не выключать. Он сможет работать постоянно включенным и будет показывать всю необходимую информацию сразу, без предварительного включения, как это сделано у Apple Watch. При этом не пострадает длительность его работы от одной зарядки. Другими словами, речь идет о функции всегда активного экрана, Always On.

Существенные улучшения в экономичности работы включенного дисплея появились благодаря использовании новой дисплейной панели, изготавливаемой с применением LTPO - низкотемпературного поликристаллического оксида (кремния).

Экран будущего Apple iPhone 13 будет включен постоянно


LTPO представляет собой, по сути, LTPS - низкотемпературный поликристаллический кремний (Low Temperature Poly Silicon), синтезированный при относительно низких температурах по сравнению с традиционными методами. Его достоинство состоит в поддержке переменной частоты обновления экрана от нескольких Гц до 120 Гц. Отличие LTPO от LTPS в том, что в основание дисплейной панели интегрируются тонкоплёночный транзисторный слой оксидной плёнки (TFT). Это дает возможность контроля потока электронов, а как следствие - динамического управления частотой развертки.

Слухи о том, что iPhone 13 обзаведется дисплеем LTPO, появились уже относительно давно. Согласно разным исследованиям, LTPO-экраны снижают энергопотребление на 10-15%, что является их главным преимуществом. С производственной точки зрения, LTPO-экраны объединяют в себе наработки LTPS и TFT. Для сохранения заряда батареи они могут обновлять изображение на экране с частотой 1 Гц.

Новый iPhone 13, работающий на чипсете A15, сможет обеспечить лучшее время автономной работы и улучшенные функции записи видео по сравнению с предыдущими поколениями iPhone.

Хотя новое решение Apple на базе LPTO дает значительно более тусклое изображение по сравнению с полноэкранным, полноцветным дисплеем при обычном включении, по сравнению с обычным минималистичным черно-белым дисплеем на OLED-устройствах Android, решение Apple является более эффективным.



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