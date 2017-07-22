Компания Lenovo представила свой первый модульный гибридный комплект ThinkSmart Core. Он предназначен для организации деловых переговоров. Новое решение предусматривает гибкие возможности по настройки с учетом требований заказчика и отличается превосходной масштабируемостью.
Система ThinkSmart Core сертифицирована для использования с решениями Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms. Она доступна в двух конфигурациях: первая - ThinkSmart Core + контроллер, вторая - ThinkSmart Core Full Room Kit.
Младшая конфигурация представляет собой готовый комплекс программных и аппаратных средств, который охватывает аудио- и видеосистемы, прошедшие сертификацию для использования с решениями Teams или Zoom. Старшая конфигурация включает ту же вычислительную систему Core и контроллер, а также камеру ThinkSmart Cam и звуковую панель ThinkSmart Bar. Это решение предназначено для использования в средних и больших помещениях и может быть расширено с помощью дополнительных настольных микрофонов.
Вычислительная система ThinkSmart Core выстроена на базе процессора Intel Core vPro 11-го поколения и оснащена видеокартой Intel Iris Xe. К ней можно подключать два 4K-экрана через разъемы HDMI, 4K-камеру, USB-аудиосистему и камеру для интерактивной панели.
Контроллер ThinkSmart представляет собой 10,1-дюймовый 10-точечный сенсорный дисплей с питанием через USB Type-C по кабелю длиной 10 м. Дисплей оснащен подставкой с углом поворота 30° или 60°. Имеются инфракрасные датчики для обнаружения присутствия людей в помещении; 3,5-мм разъем для наушников может использоваться для прямого подключения аудиосистемы.
В состав старшего комплекта ThinkSmart Core Full Room Kit входят также камера ThinkSmart Cam и звуковая панель ThinkSmart Bar. Они обладают интеллектуальными функциями и поддерживают высококачественное воспроизведение видео и звука.
Все элементы системы надежно защищены с помощью технологии ThinkShield и применяют комплексные аппаратные функции обеспечения безопасности.
Lenovo предлагает для всех продуктов Lenovo ThinkSmart сервис поддержки Lenovo Premier Support. Комплекты ThinkSmart Core включают один год лицензированного использования ПО и дополнительных сервисов Lenovo:
На российском рынке система ThinkSmart Core ожидается в конце июля 2021 г.
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