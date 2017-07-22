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Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

20 июля 2021, 10:10




Компания Samsung представила самый крупный вариант своего телевизора The Wall microLED TV 2021, предназначенного для инсталляции в публичных местах. Образцы новой системы уже размещены в нескольких точках в самой Южной Корее, а также в ряде других стран мира.

Телевизор The Wall microLED TV представляет собой экран гигантских размеров с разрешением 8K. Его длина может составлять до 25 м. Новая модель имеет более высокую частоту обновления (120 Гц), чем предшественник. Конструкция представляет собой огромный дисплейный «холст» для демонстрации контента. Реализованные в нем механизмы ИИ позволяют масштабировать изображение до разрешения 16K.

Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения


Новая модель Samsung Wall (IWA) 2021 представляет собой более тонкую, модульную дисплейную конструкцию. Телевизор обеспечит высокую цветовую четкость, отличается простотой в установке, а для управления использует новую версию процессора Micro AI. Используя ИИ, чип способен оптимизировать выводимое видео, добиваясь наилучшего масштабирования контента и устранения шумов.

Для получения более выразительного черного цвета и обеспечения высокой контрастности Samsung использует технологии Black Seal и Ultra Chroma, сохраняя при этом высокую детализацию. Модель отвечает требованиям HDR10+ и поддерживает технологию Eye Comfort. Управление осуществляется через беспроводное соединение с док-станцией.

Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения


Благодаря модульности новый телевизор Samsung Wall microLED 2021 может быть установлен в самых разных местах и в любом положении. Конструкция microLED-панелей позволяет производить установку даже на потолке и в других, казалось бы, неподходящих местах.

Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения


Впервые модель The Wall была представлена Samsung Electronics в рамках ежегодной выставки CES 2018. Она имела диагональ 146 дюймов (3,7 м) и была построена на базе технологии microLED. На примере той разработки компания продемонстрировала, что телевизионные технологии не только предлагают потребителям исключительное качество изображения, но одновременно выступают в роли централизованного умного и подключенного к сети хаба, который помогает улучшить повседневную жизнь.



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