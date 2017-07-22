Компания Samsung представила самый крупный вариант своего телевизора The Wall microLED TV 2021, предназначенного для инсталляции в публичных местах. Образцы новой системы уже размещены в нескольких точках в самой Южной Корее, а также в ряде других стран мира.
Телевизор The Wall microLED TV представляет собой экран гигантских размеров с разрешением 8K. Его длина может составлять до 25 м. Новая модель имеет более высокую частоту обновления (120 Гц), чем предшественник. Конструкция представляет собой огромный дисплейный «холст» для демонстрации контента. Реализованные в нем механизмы ИИ позволяют масштабировать изображение до разрешения 16K.
Новая модель Samsung Wall (IWA) 2021 представляет собой более тонкую, модульную дисплейную конструкцию. Телевизор обеспечит высокую цветовую четкость, отличается простотой в установке, а для управления использует новую версию процессора Micro AI. Используя ИИ, чип способен оптимизировать выводимое видео, добиваясь наилучшего масштабирования контента и устранения шумов.
Для получения более выразительного черного цвета и обеспечения высокой контрастности Samsung использует технологии Black Seal и Ultra Chroma, сохраняя при этом высокую детализацию. Модель отвечает требованиям HDR10+ и поддерживает технологию Eye Comfort. Управление осуществляется через беспроводное соединение с док-станцией.
Благодаря модульности новый телевизор Samsung Wall microLED 2021 может быть установлен в самых разных местах и в любом положении. Конструкция microLED-панелей позволяет производить установку даже на потолке и в других, казалось бы, неподходящих местах.
Впервые модель The Wall была представлена Samsung Electronics в рамках ежегодной выставки CES 2018. Она имела диагональ 146 дюймов (3,7 м) и была построена на базе технологии microLED. На примере той разработки компания продемонстрировала, что телевизионные технологии не только предлагают потребителям исключительное качество изображения, но одновременно выступают в роли централизованного умного и подключенного к сети хаба, который помогает улучшить повседневную жизнь.
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