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Цена биткоина опустилась ниже $30 000: на крипторынке началась война нервов

20 июля 2021, 11:35




Цена биткоина упала ниже 30 000 долларов/BTC. В настоящее время его курс удерживается на уровне 29 800 долларов, хотя уже фиксировались падения до отметки в 29 600 долларов на криптобирже BitFinex и до 28 800 долларов на Binance.

Цена биткоина опустилась ниже 30K: на крипторынке началась война нервов


Падение цен многих криптотокенов за последние сутки на крупных биржах составило около 5-7%, тогда как на менее крупных были зафиксированы более серьезные падения - до 14-15%. Криптовалютный индекс страха понизился до отметки 19, что свидетельствует о панических настроениях среди участников рынка.

В возникшей ситуации наблюдаются явные признаки начала войны нервов. Два дня назад на криптобирже деривативов Deribit были проведены две сделки по опционам на биткоин с закрытием 31 декабря. На них были назначены цены исполнения 20 000 и 22 000 долларов, что явно указывает на медвежьи настроения квалифицированных инвесторов. Сделки были заключены на внебиржевой платформе Paradigm, предназначенной для институциональных игроков.

Из разных источников поступает информация о многочисленных внеочередных закрытиях сделок с намеченным сроком исполнения в сентябре. Это подливает лишнего масла в огонь. По слухам, с высокой вероятностью покупателями этих контрактов выступают крупные инвесторы, которые стремятся захеджировать свои длинные позиции.

Цена биткоина опустилась ниже 30K: на крипторынке началась война нервов


В то же время по оценкам долгосрочной перспективы на рынке опционов среди инвесторов преобладают бычьи настроения. Это проявляется прежде всего на 6-месячных контрактах, которые инвесторы планируют закрыть без потерь. Это выглядит весьма интересно, особенно после выхода комментариев аналитиков JPMorgan, которые не исключили падения биткоина до уровня 25 000 долларов.

По данным аналитиков рынка, в настоящее время наблюдается отток с криптобирж биткоина, Ethereum и других стейблкоинов типа Tether. Это указывает на то, что инвесторы опасаются краха криптобирж и поэтому стремятся перенести свои криптоактивы в некастодиальные кошельки, снижая тем самым активность последующих всплесков курса криптовалют в любую сторону, как понижения, так и повышения.

На этом фоне выглядит весьма интересной следующая информация. Сообщается, что буквально в конце прошлой недели неизвестный крупный инвестор (или несколько игроков) совершили крупную покупку 29,8 тыс. биткоинов на общую сумму почти 1 млрд долларов. Об этом стало известно благодаря существующему сервису мониторинга покупок биткоина BitInfoCharts. Согласно полученной информации, приобретенные токены были разделены на 18 адресов, на каждом из которых до этого хранились средства, купленные еще в конце 2018 года и все время пролежавшие без всякого движения. Тогда на рынке тоже наблюдался серьезный медвежий тренд и на покупку биткоинов тогда было потрачено около 0,5 млрд долларов.



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