Компания Huawei объявила о выпуске новой модели TWS-наушников FreeBuds 4 с технологией активного шумоподавления (ANC 2.0) открытого типа.
Прежде всего, новая модель выделяется более легким весом (4,1 г). Она обеспечивает комфортное использование в течение всего дня. А основное внимание при ее разработке было уделено развитию аппаратной начинки и повышению качества звучания.
Фирменная технология шумоподавления Open-fit ANC 2.0 получила развитие на аппаратном и программном уровнях. Благодаря двум микрофонам, новая система способна улавливать фоновый шум, выявлять его с повышенной точностью, что обеспечивает максимальную нейтрализацию внешнего паразитного влияния.
Эффективность шумоподавления выросла в различных сценариях. Этого удалось добиться за счет внедрения технологии Adaptive Ear Matching (AEM). Наушники способны автоматически определять форму внутренней полости ушной раковины и подбирать оптимальную комбинацию настроек для обеспечения наибольшего комфорта при прослушивании.
HUAWEI FreeBuds 4 оснащены также 14,3-мм динамическими драйверам для мощных басов. В новой модели используется композитная мембрана из жидкокристаллического полимера (LCP). Она способна воспроизводить звуковые частоты вплоть до 40 кГц. Для дальнейшего повышения качества воспроизведения низких частот был обновлен также низкочастотный модуль, улучшены басовые трубки и платы, образующие герметичную звуковую полость. Объем басовой трубки увеличен на 15%, что усиливает резонанс мембраны.
По сравнению с FreeBuds 3 новая модель имеет улучшенную воздухонепроницаемость и обеспечивает повышенное акустическое давление.
Вместе с наушниками в комплект поставки входит футляр симметричной округлой формы с минималистичной отделкой. Он имеет толщину 21,2 мм при весе 38 г.
HUAWEI FreeBuds 4 предлагают несколько вариантов сопряжения: через облако или при открытии зарядного чехла. Беспроводные наушники поддерживают подключение одновременно двух устройств, например, смартфона и планшета.
При выключенной системе шумоподавления продолжительность работы FreeBuds 4 составляет четыре часа. Зарядный чехол увеличивает время автономной работы до 22 часов. Фирменная технология быстрой зарядки позволяет заряжать устройство на 2,5 часа прослушивания музыки всего за 15 минут.
HUAWEI FreeBuds 4 будут продаваться по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.