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Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

20 июля 2021, 15:04




В июне на презентации для разработчиков Game Stack Live 2021 было объявлено, что в новой версии Windows 11 появится поддержка DirectStorage API.

Суть нововведения состоит в подключении специальной технологии, которая способствует повышению эффективности работы процессора за счет сокращения количества циклов на обработку операций чтения и передачи рабочих данных из хранилища и обратно. Оптимизация достигается за счет параллельной отправки запросов ввода-вывода с SSD на графический процессор и предоставления приложениям комплексных средств контроля над процессом.

Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11


Главным бенефициаром от применения новой технологии будут игры. DirectStorage ускоряет скорость работы с данными. Наиболее сильно эффект его применения должен проявиться при использовании высокоскоростных твердотельных накопителей NVMe.

Новая технология предназначена в первую очередь для использования в игровых консолях Xbox Series X | S. Она позволяет сократить время загрузки данных за счет коррекции процедуры их подготовки при считывании с накопителей. В результате, разработчики получают инструменты, позволяющие создавать более глубокие и детализированные игровые миры, не приводя при этом к появлению видимых задержек из-за постоянной подгрузки графических объектов.

Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11


Аналогичные достоинства должны проявиться и при использовании настольных систем. Но, со слов Microsoft, у настольных платформе возникает больше трудностей при реализации поддержки DirectStorage API. В отличие от консолей, где используется однотипное «железо», настольные системы отличаются разнообразием применяемых комплектующих. Аппаратные элементы в этом случае имеют различные характеристики и сочетаются в разных комбинациях. Это требует гораздо больших усилий на реализацию поддержки DirectStorage API.

Тем не менее, Microsoft уже подтвердила, что технология DirectStorage будет поддерживаться видеокартами (DirectX 12) и твердотельными NVMe накопителями с интерфейсом PCIe Gen 3.0.

Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11


В июне, когда состоялся анонс поддержки DirectStorage API, Microsoft заявила, что эта функция станет уникальной особенностью Windows 11. Похоже, компания пересмотрела свой подход. В настоящее время поддержка DirectStorage API распространяется и на Windows 10. Более того, Microsoft уже начала внедрение, добавив его в обновления Windows 10 1909.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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