Бренд XPG представил в России 14-дюймовый ультрабук XENIA 14, сочетающий в себе портативность и высокую производительность. Он ориентирован для использования в повседневной жизни людьми, которым требуется легкий и тонкий мобильный компьютер с производительностью, отвечающей требованиям современных игр.
Уникальное сочетание достигается за счет использования процессора из линейки Intel Core i7 или i5 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, IPS-дисплея с разрешением Full HD и сверхпортативного корпуса из легкого магниевого сплава. Ультрабук имеет вес всего 970 г и легко умещается в руке. Его толщина составляет всего 15 мм.
Для обеспечения высокой производительности XPG Xenia 14 использует высокоскоростной SSD-накопитель XPG PCIe Gen4 и память XPG DDR4 3200 МГц. Предусмотрен слот расширения, позволяющий дополнительно нарастить вычислительную мощность.
XPG XENIA 14 имеет широкий набор портов ввода-вывода, включая несколько портов USB Type-C, один из которых поддерживает протокол Thunderbolt 4 для удобной зарядки и быстрой передачи данных. Имеются также порт USB 3.2 Gen2 Type-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и порт HDMI 2.0b. Этот набор коммуникационных средств позволяет подключать к XPG XENIA 14 до трех внешних мониторов 4K через порты HDMI и USB-C.
Визуальное восприятие в XPG XENIA 14 выстроено на базе дисплея со сверхузкой 2-мм рамкой. Отношение экрана к площади панели составляет 92%. По оценкам производителя, достигнуто идеальное распределение веса. Конструкция шарниров позволяет легко открыть ультрабук одной рукой.
XPG XENIA 14 оснащен модулем Intel Wi-Fi 6 AX201, предоставляющим возможность подключения к сетям Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Ультрабук обеспечивает до 10 ч автономной работы. Для зарядки используется адаптер переменного тока с выходной мощностью 65 Вт и цилиндрическим разъемом. В качестве альтернативы допускается зарядка батареи ультрабука через любой из двух портов USB Type-C (USB Type-C или Thunderbolt 4).
XPG XENIA 14 поддерживает механизм безопасности Windows Hello, который предоставляет разблокировку устройства из спящего режима с помощью ИК-камеры, расположенной над дисплеем.
XPG XENIA 14 также поставляется с бесплатной месячной пробной версией Xbox Game Pass, которая дает пользователям доступ к более чем 200 играм.
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