РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

20 июля 2021, 21:12




История со взломом смартфонов iPhone и установкой слежки за их пользователями набирает обороты. Как показало совместное расследование утечки информации, проведенное силами 17 различных изданий в мире, в число которых попали Washington Post, Guardian и Le Monde, злоумышленникам удалось выстроить сеть из скомпрометированных смартфонов iPhone, используя программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group.

iPhone оказался уязвимым для программы Pegasus израильской компании NSO Group


Особенность атаки с помощью Pegasus состоит в том, что для ее инициализации не требуется провоцировать пользователя на совершение «рокового клика». Запуск слежки начинается после получения сообщения iMessage. После этого запускается процесс инициализации удаленного контроля.

Злоумышленники осуществляют сбор получаемых и отправляемых электронных писем, регистрацию звонков, запись постов в социальных сетях, копирование вводимых паролей, получают списки доступных контактов, просматриваемых изображений, видео, звукозаписи с микрофона, выполняют копирование истории просмотров. Pegasus способен активировать камеру или микрофон, осуществлять прослушку телефонных звонков и голосовой почты. Он способен собирать журналы GPS-регистрации местоположения, вести контроль, где появляется пользователь, определять его текущее местоположение. Этот инструмент способен выявлять, перемещается ли человек в пространстве, а также называть направление его перемещений.

Известно, что NSO Group поставляла программу разведывательным службам, правоохранительным органам и военным со всего мира с 2016 года.



Как сообщают парижская некоммерческая организация Forbidden Stories и правозащитная организация Amnesty International, им удалось получить доступ к списку из более 50 тысяч телефонных номеров, которые могли стать объектами удаленной слежки с помощью данной программы.

По информации французской газеты Le Monde, номера президента Франции Эмманюэля Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего правительство в 2017-2020 гг., и 14 министров «были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами».

iPhone оказался уязвимым для программы Pegasus израильской компании NSO Group


Особо отмечается, что попасть под слежку могли даже пользователи с последними моделями iPhone. Это указывает, что хакерам, по-видимому, удалось обходить все недавние обновления безопасности Apple. Это, по мнению экспертов, бросает серьезную тень на репутацию Apple с точки зрения качества обеспечения безопасности и конфиденциальности.

iPhone оказался уязвимым для программы Pegasus израильской компании NSO Group


В то же время Apple заявила, что строго ограничивает код, который iMessage может запускать на устройстве. Компания отмечает, что iMessage имеет собственную защиту от вредоносных программ подобного рода.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров
  • Новая бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона
  • Microsoft Inspire 2021: облачные «двойники» Cloud PC не требуют виртуализации настольных ПК
  • RCNTEC обновила облачный сервис RPCM.CLOUD до версии 0.14.0
  • Microsoft приобретает разработчика средств безопасности RiskIQ за 500 млн долларов

    • следующая новость
    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    предыдущая новость
    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшая видеокарта для игр Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 июля, 2021

    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

    Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

    TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 4 представлены в России

    Цена биткоина опустилась ниже $30 000: на крипторынке началась война нервов

    Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

    19 июля, 2021

    Lenovo представила модульное гибридное решение ThinkSmart Core

    Экран Apple iPhone 13 будет включен постоянно

    Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

    Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году

    Akasa выпустила корпусы Newton NE и Plato NE для систем на базе NUC

    Все модели игровой приставки Steam Deck имеют слот M.2 2230 под NVMe SSD

    EA объявила о выпуске новой версии игры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года

    Huawei HiSilicon разработала чип для управления работой гибких OLED-панелей

    16 июля, 2021

    OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров

    Intel ведет переговоры о покупке GlobalFoundries за 30 млрд долларов

    Смарт-часы HUAWEI Watch 3 и Watch 3 Pro появились в России

    MediaTek представляет чипсеты Helio G96 и Helio G88 для мобильной фотографии

    Анонс смартфонов Vivo S10 и S10 Pro: мощные селфи-камеры в компактном корпусе

    ССЫЛКИ