РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

20 июля 2021, 23:21




Консалтинговая компания TechTics из Гааги ведет разработку робота Beachbit, ИИ которого обучается для автоматического сбора окурков с территории пляжей. Информация о проекте появилась в официальном блоге Microsoft.

Идея создания Beachbit была предложена Эдвином Босом и Мартином Лукаартом. Их робот представляет собой машину для уборки пляжа, оборудованную специальным ИИ-механизмом. Он способен обнаруживать окурки, оставленные в песке, и аккуратно выдергивать их, складируя в безопасный контейнер.

Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков


Для обучения бота компания TechTics собирает фотографии окурков, лежащих в песке. Для сбора коллекции снимков используется приложение Microsoft Trove, созданное в рамках предпринимательских проектов Microsoft Garage.

Приложение Microsoft Trove представляет собой платформу, через которую желающие могут отправлять свои фотографии авторам проекта. Компания TechTics изучает, насколько полученные снимки соответствуют задачам обучения робота, и выплачивает авторам снимков по 25 центов за каждое принятое изображение.

В результате на сегодняшний день собрано уже около 200 полезных изображений для ML-обучения робота. Для полноценного обучения Beachbit намечено собрать 2000 фотографий через Trove.



Ежегодно в окружающую среду попадает около 4,5 триллиона окурков сигарет. Согласно исследованию, проведенному бразильскими учеными в 2019 году, для полного биологического распада каждого выброшенного окурка может потребоваться до 14 лет. Когда окурки попадают в морскую воду, то происходит их выщелачивание. В окружающую среду попадает более 30 различных химикатов. Они являются «очень токсичными» для водных организмов. Выделяющиеся вещества медленно травят морских черепах, птиц, рыб, улиток и других существ, живущих вдоль береговых линий. Некоторые из этих химических веществ опасны и для людей; они вызывают рак, астму, ожирение, аутизм и снижение IQ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Смарт-часы HUAWEI Watch 3 и Watch 3 Pro появились в России
  • ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной
  • Huami разрабатывает самый компактный в мире, мобильный МРТ-сканер
  • Умные часы Amazfit GTR 2 LTE могут совершать звонки без смартфона
  • Summer Summit 2021: компания Cooler Master покажет самое лучшее в своей коллекции

    • предыдущая новость
    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшая видеокарта для игр Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 июля, 2021

    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

    Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

    TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 4 представлены в России

    Цена биткоина опустилась ниже $30 000: на крипторынке началась война нервов

    Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

    19 июля, 2021

    Lenovo представила модульное гибридное решение ThinkSmart Core

    Экран Apple iPhone 13 будет включен постоянно

    Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

    Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году

    Akasa выпустила корпусы Newton NE и Plato NE для систем на базе NUC

    Все модели игровой приставки Steam Deck имеют слот M.2 2230 под NVMe SSD

    EA объявила о выпуске новой версии игры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года

    Huawei HiSilicon разработала чип для управления работой гибких OLED-панелей

    16 июля, 2021

    OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров

    Intel ведет переговоры о покупке GlobalFoundries за 30 млрд долларов

    Смарт-часы HUAWEI Watch 3 и Watch 3 Pro появились в России

    MediaTek представляет чипсеты Helio G96 и Helio G88 для мобильной фотографии

    Анонс смартфонов Vivo S10 и S10 Pro: мощные селфи-камеры в компактном корпусе

    ССЫЛКИ