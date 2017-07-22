Консалтинговая компания TechTics из Гааги ведет разработку робота Beachbit, ИИ которого обучается для автоматического сбора окурков с территории пляжей. Информация о проекте появилась в официальном блоге Microsoft.
Идея создания Beachbit была предложена Эдвином Босом и Мартином Лукаартом. Их робот представляет собой машину для уборки пляжа, оборудованную специальным ИИ-механизмом. Он способен обнаруживать окурки, оставленные в песке, и аккуратно выдергивать их, складируя в безопасный контейнер.
Для обучения бота компания TechTics собирает фотографии окурков, лежащих в песке. Для сбора коллекции снимков используется приложение Microsoft Trove, созданное в рамках предпринимательских проектов Microsoft Garage.
Приложение Microsoft Trove представляет собой платформу, через которую желающие могут отправлять свои фотографии авторам проекта. Компания TechTics изучает, насколько полученные снимки соответствуют задачам обучения робота, и выплачивает авторам снимков по 25 центов за каждое принятое изображение.
В результате на сегодняшний день собрано уже около 200 полезных изображений для ML-обучения робота. Для полноценного обучения Beachbit намечено собрать 2000 фотографий через Trove.
Ежегодно в окружающую среду попадает около 4,5 триллиона окурков сигарет. Согласно исследованию, проведенному бразильскими учеными в 2019 году, для полного биологического распада каждого выброшенного окурка может потребоваться до 14 лет. Когда окурки попадают в морскую воду, то происходит их выщелачивание. В окружающую среду попадает более 30 различных химикатов. Они являются «очень токсичными» для водных организмов. Выделяющиеся вещества медленно травят морских черепах, птиц, рыб, улиток и других существ, живущих вдоль береговых линий. Некоторые из этих химических веществ опасны и для людей; они вызывают рак, астму, ожирение, аутизм и снижение IQ.
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