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Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked

21 июля 2021, 09:03




Samsung официально подтвердила сроки проведения своего очередного масштабного ивента Galaxy Unpacked, на котором обычно происходит анонс наиболее значимых новинок в продуктовом портфеле компании. Следующее мероприятие состоится 11 августа.

Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked


Вместе с официальным объявлением о дате будущего ивента Samsung выпустила тизер. Его вид подсказывает, что компания намерена представить свои новые модели складных смартфонов. Можно предположить, что это будут Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Galaxy Unpacked пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет вестись в прямом эфире в социальных сетях. Ожидается, что помимо анонса новых складных устройств Samsung представит также умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, а также наушники Galaxy Buds2, но эта информация является предварительной.

На своих мероприятиях в августе последние несколько лет Samsung также анонсировала телефоны серии Galaxy Note. Однако в этом году анонс Galaxy Note 21 не планируется. Ранее Samsung уже подтвердила эту информацию.

Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked


Согласно ожиданиям, новый складной смартфон премиального класса Galaxy Z Fold3 станет первым устройством в серии Fold, который предоставит возможность использования стилуса S Pen. По слухам, новое устройство впервые для Samsung будет оснащено также подэкранной камерой. Ожидаются изменения и в дизайне Galaxy Z Flip3 5G. По слухам он станет двухцветным, с двойной камерой и большим дополнительным экраном.

Если говорить об умных часах Galaxy Watch4, то эксперты ожидают увидеть более мощный 5-нм чипсет Exynos W920. По их оценкам, объем встроенной памяти составит 16 Гбайт. Однако самой яркой, ожидаемой новинкой в линейке Watch4 они называют One UI Watch - новый пользовательский интерфейс поверх Wear OS.

Эксперты также ожидают увидеть поддержку активного шумоподавления (ANC) у наушников Galaxy Buds 2. По слухам, новая модель появится в трех цветовых вариантах дизайна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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