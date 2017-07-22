Samsung официально подтвердила сроки проведения своего очередного масштабного ивента Galaxy Unpacked, на котором обычно происходит анонс наиболее значимых новинок в продуктовом портфеле компании. Следующее мероприятие состоится 11 августа.
Вместе с официальным объявлением о дате будущего ивента Samsung выпустила тизер. Его вид подсказывает, что компания намерена представить свои новые модели складных смартфонов. Можно предположить, что это будут Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.
Galaxy Unpacked пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет вестись в прямом эфире в социальных сетях. Ожидается, что помимо анонса новых складных устройств Samsung представит также умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, а также наушники Galaxy Buds2, но эта информация является предварительной.
На своих мероприятиях в августе последние несколько лет Samsung также анонсировала телефоны серии Galaxy Note. Однако в этом году анонс Galaxy Note 21 не планируется. Ранее Samsung уже подтвердила эту информацию.
Согласно ожиданиям, новый складной смартфон премиального класса Galaxy Z Fold3 станет первым устройством в серии Fold, который предоставит возможность использования стилуса S Pen. По слухам, новое устройство впервые для Samsung будет оснащено также подэкранной камерой. Ожидаются изменения и в дизайне Galaxy Z Flip3 5G. По слухам он станет двухцветным, с двойной камерой и большим дополнительным экраном.
Если говорить об умных часах Galaxy Watch4, то эксперты ожидают увидеть более мощный 5-нм чипсет Exynos W920. По их оценкам, объем встроенной памяти составит 16 Гбайт. Однако самой яркой, ожидаемой новинкой в линейке Watch4 они называют One UI Watch - новый пользовательский интерфейс поверх Wear OS.
Эксперты также ожидают увидеть поддержку активного шумоподавления (ANC) у наушников Galaxy Buds 2. По слухам, новая модель появится в трех цветовых вариантах дизайна.
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