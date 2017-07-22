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Бюджетный iPhone SE 2022 года получит чипсет Apple A15 и поддержку 5G

21 июля 2021, 10:58




Как сообщает Nikkei Asia, новая бюджетная модель Apple iPhone SE будет значительно мощнее, чем ожидалось ранее. Основными обновлениями смартфона станут установка нового чипсета Apple A15, который будет использоваться и в смартфонах линейки iPhone 13, а также появление поддержки сетей 5G за счет модема Qualcomm X60. Ожидается, что новый iPhone SE появится в первой половине 2022 года.

Бюджетный iPhone SE 2022 года будет оснащен чипом A15 и поддержкой 5G


Выбор чипсета, действительно, стал неожиданностью. Буквально накануне сообщалось, что в бюджетном смартфоне iPhone SE 2022 года придется довольствоваться менее мощным чипом A14, а вовсе не Apple A15.

Приятной новостью стала объявленная поддержка сетей 5G, которая появится даже в бюджетном сегменте. Это указывает на то, что она де факто становятся обязательным элементом в оснащении смартфонов линейки iPhone.

Бюджетный iPhone SE 2022 года будет оснащен чипом A15 и поддержкой 5G


Следующий iPhone SE, как сообщается, внешне будет похож на текущую модель прежде всего за счет 4,7-дюймового ЖК-дисплея. Эксперты ожидали, что Apple решится на переход к более современному ЖК-дисплею большего размера или даже на OLED-панели. Но разработчики Apple посчитали такой выбор слишком большой роскошью для бюджетных устройств.

В опубликованном документе пока не сообщается о кнопке «Home», но следование единому дизайну предполагает, что у новой модели iPhone SE должны быть и кнопка «Home», и Touch ID.

Подтверждено также заявление, что во флагманской линейке iPhone 2022 года будет отсутствовать 5,4-дюймовая модель iPhone 13 mini. Причиной отказа от ее появления в новой линейке стали неутешительно слабые продажи iPhone 12 mini в этом году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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