Как сообщает Nikkei Asia, новая бюджетная модель Apple iPhone SE будет значительно мощнее, чем ожидалось ранее. Основными обновлениями смартфона станут установка нового чипсета Apple A15, который будет использоваться и в смартфонах линейки iPhone 13, а также появление поддержки сетей 5G за счет модема Qualcomm X60. Ожидается, что новый iPhone SE появится в первой половине 2022 года.
Выбор чипсета, действительно, стал неожиданностью. Буквально накануне сообщалось, что в бюджетном смартфоне iPhone SE 2022 года придется довольствоваться менее мощным чипом A14, а вовсе не Apple A15.
Приятной новостью стала объявленная поддержка сетей 5G, которая появится даже в бюджетном сегменте. Это указывает на то, что она де факто становятся обязательным элементом в оснащении смартфонов линейки iPhone.
Следующий iPhone SE, как сообщается, внешне будет похож на текущую модель прежде всего за счет 4,7-дюймового ЖК-дисплея. Эксперты ожидали, что Apple решится на переход к более современному ЖК-дисплею большего размера или даже на OLED-панели. Но разработчики Apple посчитали такой выбор слишком большой роскошью для бюджетных устройств.
В опубликованном документе пока не сообщается о кнопке «Home», но следование единому дизайну предполагает, что у новой модели iPhone SE должны быть и кнопка «Home», и Touch ID.
Подтверждено также заявление, что во флагманской линейке iPhone 2022 года будет отсутствовать 5,4-дюймовая модель iPhone 13 mini. Причиной отказа от ее появления в новой линейке стали неутешительно слабые продажи iPhone 12 mini в этом году.
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