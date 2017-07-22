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Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей

21 июля 2021, 11:44




Отвечая на разгоревшуюся в социальных сетях дискуссию вокруг станций электрозарядки Tesla Supercharger, где допускаются к использованию только коннекторы для зарядки электромобилей Tesla, Илон Маск заявил, что в свое время Tesla действительно пошла на такое ограничение, но сделала это не ради завоевания монополии на зарядку только своих автомобилей, а потому что на момент разработки столкнулась с проблемой отсутствия единого стандарта коннекторов. В результате Tesla пришлось создавать собственную модель коннектора.

Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей


Маск добавил, что компания Tesla собирается сделать свою сеть дорожных электрозаправок Supercharger открытой для электромобилей других производителей.




Зарядные станции Tesla Supercharger отличаются от станций другого типа самим процессом зарядки. По сути, это даже не зарядные станции, а «нагнетатели энергии», которые в течении 20 минут заряжают батареи до 50% объема, за 40 минут до 80%, а за 75 минут до 100%. Станции Tesla Supercharger обеспечивают высокую зарядную мощность 135 кВт постоянного тока.

Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей


Однако коннекторы станций Tesla Supercharger отличаются по форме в зависимости от региона. В США используются три различных варианта разъема, в Европе - пять. Это существенно усложняет эксплуатацию импортированных из Америки в европейские страны электромобилей Tesla.

Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей


Маск назвал также сроки, когда полная доступность станет реальностью: «позже в этом году». Эксперты сразу же отреагировали на это заявление, припомнив, что осталось всего около пяти месяцев на реализацию столь масштабной задачи.

Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей


Суть предложения Маска пока не совсем ясна. Дело в том, что Tesla использует в Европе такой же разъем для зарядки, что и большинство других производителей электромобилей. Проблемы связаны прежде всего с США, где каждая компания старается использовать собственное зарядное оборудование.

В такой ситуации нет ясности, как другие компании будут подключаться к коннекторам Tesla. Непонятно также, планирует ли Tesla переход на стандарт зарядки CCS Combo (Type 1/Type 2).

Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей


Если Tesla действительно откроет свою сеть для конкурирующих автомобилей, у нее, вероятно, могут появиться многочисленные недовольные клиенты. Это произойдет, поскольку сеть Tesla Supercharging в некоторых штатах США уже и так перегружена. Добавление поддержки новых автомобилей на быстро растущем рынке только усугубит сложившуюся ситуацию.



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