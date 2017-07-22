Отвечая на разгоревшуюся в социальных сетях дискуссию вокруг станций электрозарядки Tesla Supercharger, где допускаются к использованию только коннекторы для зарядки электромобилей Tesla, Илон Маск заявил, что в свое время Tesla действительно пошла на такое ограничение, но сделала это не ради завоевания монополии на зарядку только своих автомобилей, а потому что на момент разработки столкнулась с проблемой отсутствия единого стандарта коннекторов. В результате Tesla пришлось создавать собственную модель коннектора.
Маск добавил, что компания Tesla собирается сделать свою сеть дорожных электрозаправок Supercharger открытой для электромобилей других производителей.
Funny how many people are now questioning why Tesla created their own proprietary charging connector and that it's not fair for other EVs. How about no support for @elonmusk when he was advancing the technology. His team created a reliable way to charge the fleet? Deal with it! pic.twitter.com/K7zLmyIemT
— TesLatino 🚀 a.k.a. Rafael - Lover, not a hater. (@TesLatino) July 20, 2021
Зарядные станции Tesla Supercharger отличаются от станций другого типа самим процессом зарядки. По сути, это даже не зарядные станции, а «нагнетатели энергии», которые в течении 20 минут заряжают батареи до 50% объема, за 40 минут до 80%, а за 75 минут до 100%. Станции Tesla Supercharger обеспечивают высокую зарядную мощность 135 кВт постоянного тока.
Однако коннекторы станций Tesla Supercharger отличаются по форме в зависимости от региона. В США используются три различных варианта разъема, в Европе - пять. Это существенно усложняет эксплуатацию импортированных из Америки в европейские страны электромобилей Tesla.
Маск назвал также сроки, когда полная доступность станет реальностью: «позже в этом году». Эксперты сразу же отреагировали на это заявление, припомнив, что осталось всего около пяти месяцев на реализацию столь масштабной задачи.
Суть предложения Маска пока не совсем ясна. Дело в том, что Tesla использует в Европе такой же разъем для зарядки, что и большинство других производителей электромобилей. Проблемы связаны прежде всего с США, где каждая компания старается использовать собственное зарядное оборудование.
В такой ситуации нет ясности, как другие компании будут подключаться к коннекторам Tesla. Непонятно также, планирует ли Tesla переход на стандарт зарядки CCS Combo (Type 1/Type 2).
Если Tesla действительно откроет свою сеть для конкурирующих автомобилей, у нее, вероятно, могут появиться многочисленные недовольные клиенты. Это произойдет, поскольку сеть Tesla Supercharging в некоторых штатах США уже и так перегружена. Добавление поддержки новых автомобилей на быстро растущем рынке только усугубит сложившуюся ситуацию.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".