Готовящийся к выпуску процессор Intel Core i9-12900K показал свое преимущество в тестах популярного бенчмарка Cinebench R20 в разделе настольных процессоров, опередив лидировавшего раньше AMD Ryzen 9 5950X как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Получить сравнительные результаты удалось благодаря появлению инженерного, квалификационного образца Intel Core i9-12900K.
Новый процессор Intel сумел набрать около 810 баллов в тестах Cinebnech R20 на однопоточных операциях и 11600 баллов в многопоточном тесте.
В сводной таблице Cinebnech R20, опубликованной на портале Guru3D, новая модель существенно опередила процессор AMD Ryzen 9 5950X - на 26% в однопоточных тестах и на 11% в многопоточных.
В то же время Twitter-пользователь OneRaichu попросил не радоваться полученным результатам раньше времени и не делать поспешных выводов, заявив, что помимо высокой производительности нужно учитывать еще и высокое энергопотребление нового процессора.
OneRaichu отметил, что хотя Intel Core i9-12900K действительно оказался быстрее Ryzen 9 5950X в указанных тестах, производительность, которую он способен показать на реальных нагрузках, будет сильно зависеть от рабочих условий. Как утверждает источник, необходимо, чтобы процессор соответствовал не только требованиям производительности, но и теплового отвода выделяемой мощности.
Процессор Intel Core i9-12900K способен выделять мощность на уровне до 200 Вт в турбо-режиме при полном разгоне. Его TDP в режиме PL2 составит 228 Вт.
Intel Core i9-12900K имеет гибридную архитектуру. Она оснащен восемью высокопроизводительными ядрами Golden Cove и восемью высокоэффективными ядрами Gracemont. В такой конфигурации вычисления могут поддерживаться за счет работы 16 ядер и только 24 потоков, потому что «младшие» ядра не поддерживают многопоточность.
Что касается тактовой частоты, то Core i9-12900K может быть разогнан до 5,3 ГГц на ядрах Golden Cove и до 3,9 ГГц на Gracemont.
Производство нового процессора Intel выстроено на 10-нм техпроцессе Enhanced SuperFin. Он станет первым на рынке массовым процессором для настольных систем, который поддерживает технологию памяти DDR5 и интерфейс PCIe Gen5.
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