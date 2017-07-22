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Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК

21 июля 2021, 15:05




Сразу две компании - Morefine Focus и Minisforum - занимающиеся выпуском компьютеров под собственным брендом, объявили о ведущихся разработках новых моделей мини-ПК следующего поколения на платформе AMD Ryzen 5000.

Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК


Серия мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 уже широко освоена в продуктах категории ноутбуки. Однако рынок мини-ПК до сих пор оставался для них в тени. Сейчас ситуация меняется.

Одна из новинок на рынке мини-ПК - модель MoreFine S500+. Она выстроена на платформе AMD Ryzen 9 5900HX - топовом вычислительном модуле в линейке Cezanne (AMD Zen3).

В арсенале - 8 процессорных ядер и 16 потоков вычислительных команд. Вычисления ведутся на тактовой частоте до 4,6 ГГц. Разрабатываемое устройство позволяет установить два накопителя SATA / NVMe форм-фактора M.2 2280 и дополнительно один 2,5-дюймовый жесткий диск или диск SATA.

Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК


В конфигурации также упоминаются оперативная память до 32 Гбайт типа DDR4-3200 или LPDDR4 производительностью до 4266 МТ/с. Коммуникационная часть охватывает интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Есть также два разъема RJ45, один из которых поддерживает скорость передачи 2,5 Гбит/с.

Информация о разработке новой модели мини-ПК на базе 5900HX подтверждена официально командой Minisforum.

Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК


Информация о ценах на новые модели мини0ПУ не оглашается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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