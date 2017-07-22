Сразу две компании - Morefine Focus и Minisforum - занимающиеся выпуском компьютеров под собственным брендом, объявили о ведущихся разработках новых моделей мини-ПК следующего поколения на платформе AMD Ryzen 5000.
Серия мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 уже широко освоена в продуктах категории ноутбуки. Однако рынок мини-ПК до сих пор оставался для них в тени. Сейчас ситуация меняется.
Одна из новинок на рынке мини-ПК - модель MoreFine S500+. Она выстроена на платформе AMD Ryzen 9 5900HX - топовом вычислительном модуле в линейке Cezanne (AMD Zen3).
В арсенале - 8 процессорных ядер и 16 потоков вычислительных команд. Вычисления ведутся на тактовой частоте до 4,6 ГГц. Разрабатываемое устройство позволяет установить два накопителя SATA / NVMe форм-фактора M.2 2280 и дополнительно один 2,5-дюймовый жесткий диск или диск SATA.
В конфигурации также упоминаются оперативная память до 32 Гбайт типа DDR4-3200 или LPDDR4 производительностью до 4266 МТ/с. Коммуникационная часть охватывает интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Есть также два разъема RJ45, один из которых поддерживает скорость передачи 2,5 Гбит/с.
Информация о разработке новой модели мини-ПК на базе 5900HX подтверждена официально командой Minisforum.
Информация о ценах на новые модели мини0ПУ не оглашается.