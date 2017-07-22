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Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму

21 июля 2021, 16:11




Майнинг-ферма, обнаруженная недавно Службой безопасности Украины в Виннице, оказалась на самом деле компанией, где добывали геймерские карточки FIFA с целью их перепродажи. Об этом стало известно украинскому изданию Delo.ua.

Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму


История началась в первых числа июля, когда в результате рейда правоохранительных органов было изъято оборудование, которое якобы незаконно использовалось для майнинга. Его стоимость оценивалась в десятки миллионов гривен. Реализовать «кражу» в таких объемах удалось благодаря тому, что владельцы «фермы» использовали одно из бывших складских помещений компании «Винницаоблэнерго».

Служба безопасности Украины тогда официально отчиталась, что пресекла работу гигантской фермы криптовалют в Виннице, которая за месяц воровала электричества на 5-7 млн грн (2-3,5 млн руб.).

В ходе обысков было изъято почти пять тысяч единиц компьютерной техники: 3800 игровых приставок, больше 500 видеокарт, 50 процессоров, телефоны и флешки. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по статье «Хищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования». За такое преступление организаторам предприятия грозил штраф (от 1700 до 3400 грн) или тюремный срок до трех лет, если бы правоохранители доказали, что кража совершалась группой лиц.

Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму


Среди изъятого оборудования назывались игровые приставки PlayStation 4. Именно это и вызвало сомнения в «очевидности» предъявленных обвинений. Эксперты крипторынка сразу заявили, что злоумышленники выбрали слишком «неправильное» оборудование для майнинга - приставки PlayStation 4 Slim. Эти устройства не настолько хороши для майнинга, как, например, PlayStation 4 Pro, которые стоят всего на 100 долларов дороже. Для сравнения: видеокарта в Slim выдает 1,84 TFLOPs, а Pro - 4,2 TFLOPs.

Дополнительным аргументом в пользу того, что это была ботоферма, были жесткие диски, которые выглядывали из игровых консолей. Многие предположили, что это лишний аргумент в пользу того, что речь идет не о майнинге криптовалют.

На следующий день представители «Винницаоблэнерго» заявили, что компания не имеет никакого отношения к противоправной деятельности. В ее помещениях никогда не работало оборудование для майнинга криптовалют. Более того, сотрудники этой компании выступали в качестве экспертов во время обысков.

Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму


Позднее в СБУ Украины подтвердили, что обвинение в майнинге снято и речь идет именно о ботоферме, а не о майнинге. Тысячи консолей PlayStation 4 автоматически играли в FIFA: Ultimate Team. Они использовали гринды - повторяющиеся и связанные с небольшим риском действия, целью которых служит получение внутриигровой выгоды. Тем самым, они зарабатывали внутриигровую валюту и карточки с игроками. После этого весь добытый контент и аккаунты перепродавали за реальные деньги.

Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму




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