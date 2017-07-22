Компания PNY объявила о выпуске новой линейки сверхдолговечных твердотельных накопителей LX2030 и LX3030 типоразмера M.2 2280, отличающихся повышенным уровнем надежности. Одним из наиболее ярких подтверждений их надежности является возможность применения для майнинга токенов, использующих принцип Proof-of-space-and-time.
Особенность этого типа майнинга состоит в том, что майнеры выделяют часть неиспользуемого пространства на жестком диске для подключения к поисковой сети. Процесс сильно зависит от вероятности успешного нахождения искомого блока в выделенном пространстве. Она пропорциональна количеству выделенного дискового пространства и обратно пропорциональна общей пропускной способности сети.
На этом принципе можно майнить, например, токены Chia, если диски отвечают требованиям повышенной надежности. Майнинг таких криптовалют часто называют плоттингом.
Как отмечает производитель, PNY LX2030 и LX3030 M.2 NVMe - это идеальное решение для приложений Proof-of-space-and-time. В отличие от моделей «Proof-of-Work», используемых для сети биткоина, где при расчетах производятся сложные математические вычисления, приложения Proof-of-space-and-time отличаются более высокой энергоэффективностью и экологичностью. Они требуют выполнения плоттинга, т.е. интенсивной записи на SSD-накопители с высокой постоянной полосой пропускания и выносливостью (TBW).
В накопителях LX семейства PNY используется технология Lifextension. Показатель TBW при плоттинге токенов Chia составляет 54 000 у модели LX3030 объемом 2 Тбайт, что достигается за счет применения AI Engine, LDPC и Flash I/F, которые обеспечивают повышенную долговечность NAND памяти. Технология Lifextension увеличивает срок службы накопителя в 18 раз. У других моделей показатель TBW ниже, но все равно он остается на высоком уровне: LX3030 (1 Тбайт) - 27 000, LX2030 (2 Тбайт) - 10 000.
Скорость работы новых моделей в операциях с последовательным доступом также достаточно высока:
LX3030 - 3200 Мбайт/с (чтение) и 2400 Мбайт/с (запись).
LX2030 - 3200 Мбайт/с (чтение) и 1000 Мбайт/с (запись)