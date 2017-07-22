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Анонс PNY LX2030 и LX3030: сверхдолговечные SSD для плоттинга Chia

21 июля 2021, 17:53




Компания PNY объявила о выпуске новой линейки сверхдолговечных твердотельных накопителей LX2030 и LX3030 типоразмера M.2 2280, отличающихся повышенным уровнем надежности. Одним из наиболее ярких подтверждений их надежности является возможность применения для майнинга токенов, использующих принцип Proof-of-space-and-time.

Надежность SSD-накопителей PNY LX2030 и LX3030 позволяет майнить токены Chia


Особенность этого типа майнинга состоит в том, что майнеры выделяют часть неиспользуемого пространства на жестком диске для подключения к поисковой сети. Процесс сильно зависит от вероятности успешного нахождения искомого блока в выделенном пространстве. Она пропорциональна количеству выделенного дискового пространства и обратно пропорциональна общей пропускной способности сети.

На этом принципе можно майнить, например, токены Chia, если диски отвечают требованиям повышенной надежности. Майнинг таких криптовалют часто называют плоттингом.

Надежность SSD-накопителей PNY LX2030 и LX3030 позволяет майнить токены Chia


Как отмечает производитель, PNY LX2030 и LX3030 M.2 NVMe - это идеальное решение для приложений Proof-of-space-and-time. В отличие от моделей «Proof-of-Work», используемых для сети биткоина, где при расчетах производятся сложные математические вычисления, приложения Proof-of-space-and-time отличаются более высокой энергоэффективностью и экологичностью. Они требуют выполнения плоттинга, т.е. интенсивной записи на SSD-накопители с высокой постоянной полосой пропускания и выносливостью (TBW).

В накопителях LX семейства PNY используется технология Lifextension. Показатель TBW при плоттинге токенов Chia составляет 54 000 у модели LX3030 объемом 2 Тбайт, что достигается за счет применения AI Engine, LDPC и Flash I/F, которые обеспечивают повышенную долговечность NAND памяти. Технология Lifextension увеличивает срок службы накопителя в 18 раз. У других моделей показатель TBW ниже, но все равно он остается на высоком уровне: LX3030 (1 Тбайт) - 27 000, LX2030 (2 Тбайт) - 10 000.

Скорость работы новых моделей в операциях с последовательным доступом также достаточно высока:

  • LX3030 - 3200 Мбайт/с (чтение) и 2400 Мбайт/с (запись).
  • LX2030 - 3200 Мбайт/с (чтение) и 1000 Мбайт/с (запись)


Надежность SSD-накопителей PNY LX2030 и LX3030 позволяет майнить токены Chia




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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