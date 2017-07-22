РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Бета-версия MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090

21 июля 2021, 20:29




Владельцы видеокарт GeForce RTX 3090 бьют тревогу. От них уже стали поступать сообщения, свидетельствующие о возникающих проблемах при запуске закрытой бета-версии MMORPG-игры New World компании Amazon.

Суть проблемы состоит в том, что в работе видеокарт GeForce RTX 3090 начинают возникать сбои, которые раньше не встречались. Большинство сообщений об ошибках приходит от владельцев видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra, хотя встречаются упоминания и других моделей видеокарт.

Закрытая бета-версия MMORPG-игры New World была запущена днем раньше. Ее загрузка проводилась с серверов в Северной Америке, Европе, Австралии и Бразилии. Официальная версия игры планируется к выпуску 31 августа.

Бета версии MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090


Многопользовательская ролевая онлайн-игра New World разрабатывается игровой студией Amazon Game Studios Orange County, начиная с 2016 года. Первоначально ее запуск был запланирован в середине мая 2020 года, но релиз был отложен из-за эпидемии COVID-19.

Действие игры происходит в середине 1600-х годов, игроки заняты колонизацией вымышленной страны в Атлантическом океане по образцу Америки. В игре используется бизнес-модель «покупай и играй»: она не требует внесения ежемесячной обязательной абонентской платы и работает по факту фактической оплаты.

Информацией о встречающихся сбоях делятся даже опытные геймеры, которые раньше запускали на своих машинах игру Cyberpunk 3090, также выделяющейся интенсивным использованием системных графических ресурсов. Однако проблемы с графикой раньше не наблюдались у них, с их слов.

Бета версии MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090


Пострадавшие владельцы видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra сообщают, что во время игры у них загорался красный светодиод над разъемами питания. Его называют «лампочкой смерти». Его загорается, когда в работе видеокарты обнаруживается катастрофическая ошибка.

Подобные жалобы уже можно найти на форумах New World.

Появились также первые комментарии. Наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой проблемы в работе видеокарты возникают из-за отсутствия установленного ограничения на частоту кадров. По слухам, это вызывает повышенную нагрузку на видеокарту, после чего появляются проблемы с обработкой данных, особенно на микросхемах видеопамяти. Если одна из микросхем памяти выходит из строя, то видеокарта становится неработоспособной.

Бета версии MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090


Знатоки советуют принудительно ограничить максимальную частоту кадров в настройках видеокарты при запуске новой игры. Учитывая, что розничная цена GeForce RTX 3090 начинается от 1499 долларов, эксперты считают этот совет разумным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT «подорожала» еще до своего запуска
  • NVIDIA готовит Super-модели мобильной серии GeForce RTX 30
  • OPPO ведет разработку собственного ISP-процессора для смартфонов
  • MSI и Toho Co. готовят к выпуску RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla
  • Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060

    • предыдущая новость
    Анонс PNY LX2030 и LX3030: сверхдолговечные SSD для плоттинга Chia

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 июля, 2021

    Бета-версия MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090

    Анонс PNY LX2030 и LX3030: сверхдолговечные SSD для плоттинга Chia

    Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму

    Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК

    Intel Core i9-12900K возглавил рейтинг настольных процессоров в квалификационных тестах Cinebench R20

    Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей

    Бюджетный iPhone SE 2022 года получит чипсет Apple A15 и поддержку 5G

    Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked

    20 июля, 2021

    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

    Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

    TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 4 представлены в России

    Цена биткоина опустилась ниже $30 000: на крипторынке началась война нервов

    Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

    19 июля, 2021

    Lenovo представила модульное гибридное решение ThinkSmart Core

    Экран Apple iPhone 13 будет включен постоянно

    Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

    Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году

    Akasa выпустила корпусы Newton NE и Plato NE для систем на базе NUC

    ССЫЛКИ