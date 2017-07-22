Владельцы видеокарт GeForce RTX 3090 бьют тревогу. От них уже стали поступать сообщения, свидетельствующие о возникающих проблемах при запуске закрытой бета-версии MMORPG-игры New World компании Amazon.
Суть проблемы состоит в том, что в работе видеокарт GeForce RTX 3090 начинают возникать сбои, которые раньше не встречались. Большинство сообщений об ошибках приходит от владельцев видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra, хотя встречаются упоминания и других моделей видеокарт.
Закрытая бета-версия MMORPG-игры New World была запущена днем раньше. Ее загрузка проводилась с серверов в Северной Америке, Европе, Австралии и Бразилии. Официальная версия игры планируется к выпуску 31 августа.
Многопользовательская ролевая онлайн-игра New World разрабатывается игровой студией Amazon Game Studios Orange County, начиная с 2016 года. Первоначально ее запуск был запланирован в середине мая 2020 года, но релиз был отложен из-за эпидемии COVID-19.
Действие игры происходит в середине 1600-х годов, игроки заняты колонизацией вымышленной страны в Атлантическом океане по образцу Америки. В игре используется бизнес-модель «покупай и играй»: она не требует внесения ежемесячной обязательной абонентской платы и работает по факту фактической оплаты.
Информацией о встречающихся сбоях делятся даже опытные геймеры, которые раньше запускали на своих машинах игру Cyberpunk 3090, также выделяющейся интенсивным использованием системных графических ресурсов. Однако проблемы с графикой раньше не наблюдались у них, с их слов.
Пострадавшие владельцы видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra сообщают, что во время игры у них загорался красный светодиод над разъемами питания. Его называют «лампочкой смерти». Его загорается, когда в работе видеокарты обнаруживается катастрофическая ошибка.
Подобные жалобы уже можно найти на форумах New World.
Появились также первые комментарии. Наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой проблемы в работе видеокарты возникают из-за отсутствия установленного ограничения на частоту кадров. По слухам, это вызывает повышенную нагрузку на видеокарту, после чего появляются проблемы с обработкой данных, особенно на микросхемах видеопамяти. Если одна из микросхем памяти выходит из строя, то видеокарта становится неработоспособной.
Знатоки советуют принудительно ограничить максимальную частоту кадров в настройках видеокарты при запуске новой игры. Учитывая, что розничная цена GeForce RTX 3090 начинается от 1499 долларов, эксперты считают этот совет разумным.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".