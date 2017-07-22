Нью-йоркский производитель микросхем GlobalFoundries Inc. опроверг слухи, согласно которым компания может быть поглощена корпорацией Intel, крупнейшим в мире производителем микросхем из Калифорнии.
Слухи о такой возможности появились на прошлой неделе, о чем THG.ru уже сообщал ранее. Более того, сообщалось, что уже ведутся переговоры с владельцем компании - инвестиционным подразделением правительства Абу-Даби Emirati Mubadala Investment Co. Издание Wall Street Journal даже утверждало, что Intel заинтересована в приобретении GlobalFoundries.
После обнародования этой информации глава GlobalFoundries Том Колфилд выступил с ее опровержением. Он заявил, что это чистые инсинуации. Он дал интервью журналисту CNBC Джону Фортту в этот понедельник и заявил, что сама тема подобного обсуждения не имеет под собой никаких оснований.
В ходе интервью Том Колфилд поделился своим мнением о состоянии рынка производства микросхем и планах по расширению GlobalFoundries. Он заявил, что в мире сейчас наблюдается растущий спрос на микросхемы, спровоцированный продолжающейся пандемией. В этой ситуации контрактные производители микросхем, такие как тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), стараются изо всех сил выполнять заказы клиентов.
Он отметил, что TSMC, в частности, сообщила о рекордных показателях второго квартала 2021 года, что указывает на подъем рынка по производству микросхем. В то же время бум роста спроса уже спадает, поэтому крупные производители микросхем начинают больше задумываться о корректировке своих запасов, которые к настоящему моменту избыточны.
Том Колфилд также ответил на вопрос относительно опасений рынка в цикличности кризисов. Он заявил, что эти опасения не обоснованы, поскольку сектор микросхем должен «удваиваться каждые восемь лет».
Когда его спросили, будет ли этот рост производства микросхем ограничиваться применением только определенных технологий/направлений, или он будет распространяться на всю отрасль производства полупроводников в целом, Том Колфилдон ответил, что в мире сейчас наблюдается высокая потребность общества в ускоренной цифровой трансформации. Это должно привести к удвоению производства микросхем в ближайшие восемь-десять лет. Окажутся затронуты все направления: производство памяти, флэш, DRAM.
Том Колфилдон также отметил, что на развитие будут оказывать влияние новые сферы применения полупроводников. «Если раньше полупроводники шли в основном на создание продуктов для вычислительных операций, и их доля в общем производстве полупроводников составляла 70%, то сейчас на выпуск вычислительных процессоров приходится только 30% рынка».
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