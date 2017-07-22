Японская компания Konami, один из ведущих разработчиков и издателей игр, а также производитель популярных в Японии торговых, игровых и развлекательных автоматов, объявила о выпуске бесплатной игры eFootball - футбольного симулятора нового поколения для игровых консолей, ПК и мобильных устройств.
eFootball станет развитием франшизы Konami Pro Evolution Soccer. В ней меняется бизнес-модель, а сама программа выстраивается на качественно новом игровом движке. По замыслу разработчика, это должно поменять все, что происходит на футбольном поле, сделать это более детализированным и выразительным, чем встречалось когда-либо прежде.
Для продвижения игры компания Konami уже выпустила рекламный ролик с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси. Ролик позволяет оценить, насколько плавным и безупречным станет игровой процесс.
Как сообщает разработчик, секретом изменений является применение новой технологии Motion Matching. Она «преобразует широкий диапазон движений, которые игроки делают на поле, в серию анимаций, выбирая наиболее точный вариант и осуществляя все преобразования в режиме реального времени».
Для продвижения игры eFootball компания Konami также намерена привлечь легендарного испанского футболиста Андреса Иньеста. Благодаря этим усилиям, разработчик надеется достичь «головокружительных высот развлечений нового поколения».
В своем трейлера Konami также рассказала о своих планах по развитию игры. Среди них - запуск в eFootball нового контента, кросс-генерация матчей, проведение кроссплатформенных матчей с участием игроков, использующих разные аппаратные платформы.
Ожидается, что в eFootball уже этой осенью появится «режим тимбилдинга». Он будет напоминать режим FIFA Ultimate Team и позволит игрокам принимать участие в выстраивании «команды мечты».
Хотя игра eFootball является бесплатной, уже сейчас известно, что не весь добавляемый в нее контент будет бесплатным. Konami объявила, что «в будущем определенные игровые режимы будут предлагаться как дополнительные платные опции. Это даст игрокам свободу, а их участие станет в наибольшей степени соответствовать их интересам и стилю».
eFootball будет запущена в начале осени для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и ПК. Согласно пресс-релизу, мобильные версии iOS и Android должны появиться «вскоре после этого».
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