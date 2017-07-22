РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс eFootball: бесплатный кроссплатформенный футбольный симулятор нового поколения

22 июля 2021, 10:28




Японская компания Konami, один из ведущих разработчиков и издателей игр, а также производитель популярных в Японии торговых, игровых и развлекательных автоматов, объявила о выпуске бесплатной игры eFootball - футбольного симулятора нового поколения для игровых консолей, ПК и мобильных устройств.

Анонс eFootball: бесплатный кроссплатформенный футбольный симулятор нового поколения


eFootball станет развитием франшизы Konami Pro Evolution Soccer. В ней меняется бизнес-модель, а сама программа выстраивается на качественно новом игровом движке. По замыслу разработчика, это должно поменять все, что происходит на футбольном поле, сделать это более детализированным и выразительным, чем встречалось когда-либо прежде.

Для продвижения игры компания Konami уже выпустила рекламный ролик с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси. Ролик позволяет оценить, насколько плавным и безупречным станет игровой процесс.



Как сообщает разработчик, секретом изменений является применение новой технологии Motion Matching. Она «преобразует широкий диапазон движений, которые игроки делают на поле, в серию анимаций, выбирая наиболее точный вариант и осуществляя все преобразования в режиме реального времени».

Для продвижения игры eFootball компания Konami также намерена привлечь легендарного испанского футболиста Андреса Иньеста. Благодаря этим усилиям, разработчик надеется достичь «головокружительных высот развлечений нового поколения».

В своем трейлера Konami также рассказала о своих планах по развитию игры. Среди них - запуск в eFootball нового контента, кросс-генерация матчей, проведение кроссплатформенных матчей с участием игроков, использующих разные аппаратные платформы.

Ожидается, что в eFootball уже этой осенью появится «режим тимбилдинга». Он будет напоминать режим FIFA Ultimate Team и позволит игрокам принимать участие в выстраивании «команды мечты».

Хотя игра eFootball является бесплатной, уже сейчас известно, что не весь добавляемый в нее контент будет бесплатным. Konami объявила, что «в будущем определенные игровые режимы будут предлагаться как дополнительные платные опции. Это даст игрокам свободу, а их участие станет в наибольшей степени соответствовать их интересам и стилю».

eFootball будет запущена в начале осени для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и ПК. Согласно пресс-релизу, мобильные версии iOS и Android должны появиться «вскоре после этого».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

Читайте также:

  • Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму
  • Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году
  • Все модели игровой приставки Steam Deck имеют слот M.2 2230 под NVMe SSD
  • EA объявила о выпуске новой версии видеоигры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года
  • OnePlus запускает интерактивные AR-игры в рамках PR-кампании смартфона Nord 2

    • предыдущая новость
    Глава GlobalFoundries опроверг слухи о поглощении компании со стороны Intel

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 июля, 2021

    Анонс eFootball: бесплатный кроссплатформенный футбольный симулятор нового поколения

    Глава GlobalFoundries опроверг слухи о поглощении компании со стороны Intel

    21 июля, 2021

    Бета-версия MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090

    Анонс PNY LX2030 и LX3030: сверхдолговечные SSD для плоттинга Chia

    Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму

    Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК

    Intel Core i9-12900K возглавил рейтинг настольных процессоров в квалификационных тестах Cinebench R20

    Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей

    Бюджетный iPhone SE 2022 года получит чипсет Apple A15 и поддержку 5G

    Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked

    20 июля, 2021

    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

    Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

    TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 4 представлены в России

    Цена биткоина опустилась ниже $30 000: на крипторынке началась война нервов

    Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

    19 июля, 2021

    Lenovo представила модульное гибридное решение ThinkSmart Core

    Экран Apple iPhone 13 будет включен постоянно

    Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

    ССЫЛКИ