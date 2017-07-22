РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT выйдет 11 августа: Radeon RX 6600 откладывается

22 июля 2021, 13:17




Новая видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT среднего уровня будет выпущена 11 августа. Выход родственной модели RX 6600 пока отложен, предположительно до сентября или октября. Эта информация является неофициальной и получена от надежного источника - автора YouTube-канала Coreteks. Причина задержки выпуска RX 6600 не сообщается.

Новые видеокарты настольной линейки AMD Radeon RX 6600 интересны тем, что они являются носителями новых чипов Navi 23, основанных на архитектуре RDNA2 и содержащих больше транзисторов, чем самый крупный GPU прошлого поколения Navi 10 (например, Radeon RX 5700 XT). Размер ядра нового процессора составляет 237 мм2, тогда как у чипов Navi 10 он составляет 251 мм2. Новые GPU Navi 23 изготавливают по 7 нм технологии и содержат 32 вычислительных блока, в которых размещены 2048 потоковых процессоров. Графический процессор поддерживает технологию ускорения трассировки лучей.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT будет выпущена 11 августа


Две недели назад новозеландская компания PowerColor «случайно» рассекретила информацию о продуктовом портфеле, где среди остальных упоминались три новые видеокарты RX 6600XT. Это послужило аргументом, подтверждающим готовящийся выпуск новых видеокарт Radeon. Сообщалась также информация об их ценах (867 долларов). Хотя цены на видеокарты в Новой Зеландии традиционно значительно выше, чем в других странах, эта информация стала весьма важной.

Как уже известно, Radeon RX 6600 XT будет оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 на 128-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 256 Гбайт/с. Ранее цена такой видеокарты оценивалась на уровне 400 долларов.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT будет выпущена 11 августа


Родственная видеокарта Radeon RX 6600 получит тот же графический процессор Navi 23, но с чуть меньшим числом потоковых процессоров - 1792. Объем видеопамяти останется таким же, что у XT-модели, или будет ниже - 4 или 8 Гбайт.

Графический процессор Navi 23 уже появился в видеокарте RX 6600M, предназначенной для мобильных устройств. Это указывает на высокую эффективность нового чипа при хорошей производительности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Бета-версия MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090
  • Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT «подорожала» еще до своего запуска
  • NVIDIA готовит Super-модели мобильной серии GeForce RTX 30
  • OPPO ведет разработку собственного ISP-процессора для смартфонов
  • MSI и Toho Co. готовят к выпуску RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla

    • следующая новость
    Анонс TerraMaster D16 Thunderbolt 3: 16 посадочных мест, высокое быстродействие, 288 Тбайт данных

    предыдущая новость
    Анонс eFootball: бесплатный кроссплатформенный футбольный симулятор нового поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 июля, 2021

    Флагманские смартфоны серии Huawei P50 будут поставляться по всему миру

    Google переводит все Android-устройства на бэкап-сервис Google One

    Twitter тестирует кнопку дизлайк, но внедрять ее не собирается

    Яндекс опубликовал крупнейший в мире набор данных для обучения беспилотных автомобилей

    Анонс TerraMaster D16 Thunderbolt 3: 16 посадочных мест, высокое быстродействие, 288 Тбайт данных

    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT выйдет 11 августа: Radeon RX 6600 откладывается

    Анонс eFootball: бесплатный кроссплатформенный футбольный симулятор нового поколения

    Глава GlobalFoundries опроверг слухи о поглощении компании со стороны Intel

    21 июля, 2021

    Бета-версия MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090

    Анонс PNY LX2030 и LX3030: сверхдолговечные SSD для плоттинга Chia

    Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму

    Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК

    Intel Core i9-12900K возглавил рейтинг настольных процессоров в квалификационных тестах Cinebench R20

    Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей

    Бюджетный iPhone SE 2022 года получит чипсет Apple A15 и поддержку 5G

    Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked

    20 июля, 2021

    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

    Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

    ССЫЛКИ