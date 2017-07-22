Новая видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT среднего уровня будет выпущена 11 августа. Выход родственной модели RX 6600 пока отложен, предположительно до сентября или октября. Эта информация является неофициальной и получена от надежного источника - автора YouTube-канала Coreteks. Причина задержки выпуска RX 6600 не сообщается.
Новые видеокарты настольной линейки AMD Radeon RX 6600 интересны тем, что они являются носителями новых чипов Navi 23, основанных на архитектуре RDNA2 и содержащих больше транзисторов, чем самый крупный GPU прошлого поколения Navi 10 (например, Radeon RX 5700 XT). Размер ядра нового процессора составляет 237 мм2, тогда как у чипов Navi 10 он составляет 251 мм2. Новые GPU Navi 23 изготавливают по 7 нм технологии и содержат 32 вычислительных блока, в которых размещены 2048 потоковых процессоров. Графический процессор поддерживает технологию ускорения трассировки лучей.
Две недели назад новозеландская компания PowerColor «случайно» рассекретила информацию о продуктовом портфеле, где среди остальных упоминались три новые видеокарты RX 6600XT. Это послужило аргументом, подтверждающим готовящийся выпуск новых видеокарт Radeon. Сообщалась также информация об их ценах (867 долларов). Хотя цены на видеокарты в Новой Зеландии традиционно значительно выше, чем в других странах, эта информация стала весьма важной.
Как уже известно, Radeon RX 6600 XT будет оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 на 128-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 256 Гбайт/с. Ранее цена такой видеокарты оценивалась на уровне 400 долларов.
Родственная видеокарта Radeon RX 6600 получит тот же графический процессор Navi 23, но с чуть меньшим числом потоковых процессоров - 1792. Объем видеопамяти останется таким же, что у XT-модели, или будет ниже - 4 или 8 Гбайт.
Графический процессор Navi 23 уже появился в видеокарте RX 6600M, предназначенной для мобильных устройств. Это указывает на высокую эффективность нового чипа при хорошей производительности.
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