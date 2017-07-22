Компания TerraMaster анонсировала выпуск портативной системы хранения данных D16 Thunderbolt 3, рассчитанной на 16 посадочных мест с поддержкой RAID. Новая система предназначена для профессиональной работы с данными.
При заполнении всех доступных 16 посадочных мест общий объем установленных накопителей формата 3,5" SATA и 2,5" SSD может доходить до 288 Тбайт (16 HDD x 18 Тбайт). Предусмотрена возможность подключения и других СХД данных через интерфейс Thunderbolt 3, что позволяет поднять суммарный объем хранилища до 1 Петабайта.
Работоспособность системы D16 Thunderbolt 3 поддерживает выделенный процессор, снижающий нагрузку на процессор компьютера. Благодаря этому, повышается скорость работы RAID-подсистемы, возрастает удобство эксплуатации СХД. Благодаря поддержке двух интерфейсов Thunderbolt 3 с производительностью 40 Гбит/с система способна демонстрировать высокую скорость работы и надежность.
СХД D16 Thunderbolt 3 обеспечивает скорость передачи данных до 2817 Мбит/с в конфигурации из 16 SSD-накопителей в режиме RAID 0 под управлением Windows. В конфигурации RAID 6 скорость доходит до 2480 Мбит/с. В режимах RAID 5 и RAID 6 обеспечена непрерывная защита данных от отказа одного или двух накопителей.
Такие высокие характеристики позволяют рекомендовать СХД для выполнения требовательных задач по хранению и передаче данных. Это может быть редактирование несжатых видеопотоков 4K/8K и потоковое воспроизведение в телевидении. К другим потенциальным областям применения относятся анимация, обработка 3D-контента и работа с фотографиями.
С помощью D16 Thunderbolt 3 можно легко передавать большие объемы видео с устройств Blackmagic в видеоредактор, например, Adobe Premiere Pro. При работе с несжатым видеопотоком уровня 10- и 12-битного HD можно редактировать данные в форматах ProRes 422 (HQ) и ProRes 4444 XQ. Значительно повышается рендеринг значков и превью при работе с крупными проектами.
Производитель отмечает бесшумность работы нового СХД. Даже при полной нагрузке внутренний вентилятор и оптимизированная внутренняя конструкция обеспечивают эффективный воздушный поток без резонансов и шумов.
TerraMaster D16 Thunderbolt 3 стоит 274 590,68 руб.