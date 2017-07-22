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Яндекс опубликовал крупнейший в мире набор данных для обучения беспилотных автомобилей

22 июля 2021, 15:08




В рамках подготовки к конкурсу Shifts Challenge для исследователей в области машинного обучения и компьютерного зрения и разработчиков автономного транспорта компания Яндекс опубликовала набор данных фрагментов поездок беспилотных автомобилей на дорогах России, Израиля и США.

Это самый большой в мире массив данных такого типа, который находится в открытом доступе. Он охватывает более 1600 ч видео, содержащих около 600 000 размеченных фрагментов поездок. Съемка велась в различных погодных условиях: хорошая погода, снег и дождь.

Яндекс опубликовал крупнейший в мире набор данных для обучения беспилотных автомобилей


Конкурс Shifts Challenge будет проводиться в рамках международной конференции NeurIPS 2021 совместно с учеными из Университетов Оксфорда и Кембриджа. Задача конкурса - привлечь внимание к проблеме «сдвига данных» при машинном обучении. Это явление возникает при вождении в новых условиях, когда уже накоплен опыт поездок в другой местности. Например, вождение в большом городе после небольшого населенного пункта.

Яндекс опубликовал крупнейший в мире набор данных для обучения беспилотных автомобилей


Возникающий «сдвиг данных» требует выработки новых механизмов адаптации к новому трафику и коррекции действий при соблюдении мер повышенной безопасности. Машинно-обученные модели должны оценивать величину сдвига и эффективно действовать в новых условиях.

Сдвиг данных оказывает серьезное влияние в трех областях: предсказание траектории движения транспорта и пешеходов на дороге, прогнозирование погоды и машинный перевод текстов. Участники конкурса должны будут создать устойчивые к сдвигу модели. В качестве примера называется создание модели машинного перевода, которая была обучена на художественной литературе, но будет использована для качественного перевода в социальных сетях.



Все данные опубликованного датасета обезличены. Датасет по беспилотным автомобилям содержит высокоточные карты маршрутов и треки всех окружающих машин и пешеходов (их положение, скорость, ускорение и пр.). В датасете нет видео, где были бы видны номера машин или лица прохожих.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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