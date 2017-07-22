Как стало известно, команда разработчиков Twitter проводит тестирование использования новой кнопки «Дизлайк» («Не нравится») для выражения эмоций.
Фокус-группой для тестирования стало небольшое число пользователей на платформе iOS. В процессе тестирования они продолжают общаться в чате, но теперь имеют возможность выбрать еще и вариант «Дизлайк». Когда пользователю нравится ответ, он может проголосовать за него, поставив «Лайк». После этого лайк попадает в публичный просмотр для остальных участников «разговора». Если же пользователь считает, что полученный ответ неуместен, то он может проголосовать против него. В этом случае не понравившийся ему ответ становится конфиденциальным, и он невиден для других пользователей.
В своих комментариях разработчики Twitter заявили, что речь не идет о разработке новой кнопки дизлайк. Даже если выбрать этот вариант, порядок ответов не изменится. С их слов, сейчас это делается исключительно в исследовательских целях и не связано с ближайшими изменениями в интерфейсе программы.
Кнопка «Дизлайк» пока еще является экзотикой для социальных платформ. В таких системах, как Twitter и Instagram, сейчас есть возможность только «лайкать» контент. В Facebook больше возможностей, и пользователи могут реагировать на контент с помощью различных опций, выражающих те или иные эмоции. Но кнопки «Дизлайк» в Facebook тоже нет.
Отсутствие кнопки «Дизлайк» до сих пор объяснялось следующим образом: благодаря ее отсутствию, снижается вероятность проведения целевых атак против контента и злоупотреблений. Эксперты до сих пор считают маловероятным добавление кнопки «Дизлайк» на любую социальную платформу в качестве опции.
Скорее всего, кнопка Twitter для голосования «против» так и останется тестовой. В чем тогда причина ее тестирования, осталось тайной.
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