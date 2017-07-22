РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google переводит все Android-устройства на бэкап-сервис Google One

22 июля 2021, 17:06




Google заменяет службу резервного копирования Android-устройств на бэкап-сервис Google One. Обновление Backup by Google One начало распространяться на все устройства под управлением Android 8.0 и новее, начиная с 22 июля 2021 года.

Google переходит на бэкап-сервис Google One для всех Android-устройств


Новая служба Backup by Google One, разработанная Google, появилась в 2018 году. Она предлагает расширенное облачное хранилище и до сих пор работу охватывала с такими облачными инструментами, как Google Диск, Gmail и Google Фото. Google One пришла на смену платным службам Google Drive, и ее внедрением Google стремилась подчеркнуть универсальный характер новой службы резервного хранения.

Особенность сервиса Google One состоит в том, что пользователь не получает прямого доступа к хранилищу своих данных. Все сохраненные там электронные письма, файлы и изображения можно добавлять и удалять только через соответствующие инструменты - Gmail, Google Диск и Google Фото. По всей видимости, аналогичный принцип будет реализован и в отношении данных, резервируемых теперь со смартфона под управлением Android.

Переход на новый алгоритм резервного копирования запущен после выхода обновления Android от 22/07/2021.

Google переходит на бэкап-сервис Google One для всех Android-устройств


Резервные копии данных на Android будут создаваться для приложений, SMS-сообщений, истории вызовов, контактов и настроек устройства, таких как выбор сетей Wi-Fi, пароли и т.д. Резервное копирование через Google One добавит также возможность создания бэкапов фотографий, видео и MMS-сообщений с устройств. Все необходимые элементы управления уже встроены непосредственно в настройки Android.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Twitter тестирует кнопку «Dislike», но внедрять ее не собирается
  • Яндекс опубликовал крупнейший в мире набор данных для обучения беспилотных автомобилей
  • iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group
  • OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров
  • Новая бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона

    • следующая новость
    Флагманские смартфоны серии Huawei P50 будут поставляться по всему миру

    предыдущая новость
    Twitter тестирует кнопку дизлайк, но внедрять ее не собирается

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 июля, 2021

    Флагманские смартфоны серии Huawei P50 будут поставляться по всему миру

    Google переводит все Android-устройства на бэкап-сервис Google One

    Twitter тестирует кнопку дизлайк, но внедрять ее не собирается

    Яндекс опубликовал крупнейший в мире набор данных для обучения беспилотных автомобилей

    Анонс TerraMaster D16 Thunderbolt 3: 16 посадочных мест, высокое быстродействие, 288 Тбайт данных

    Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT выйдет 11 августа: Radeon RX 6600 откладывается

    Анонс eFootball: бесплатный кроссплатформенный футбольный симулятор нового поколения

    Глава GlobalFoundries опроверг слухи о поглощении компании со стороны Intel

    21 июля, 2021

    Бета-версия MMORPG-игры Amazon New World «прожигает» видеокарты GeForce RTX 3090

    Анонс PNY LX2030 и LX3030: сверхдолговечные SSD для плоттинга Chia

    Ботов FIFA в Виннице приняли за запрещенную майнинг-ферму

    Процессоры AMD серии Ryzen 5000 скоро появятся в мини-ПК

    Intel Core i9-12900K возглавил рейтинг настольных процессоров в квалификационных тестах Cinebench R20

    Маск готов открыть станции Tesla Supercharger для зарядки любых электромобилей

    Бюджетный iPhone SE 2022 года получит чипсет Apple A15 и поддержку 5G

    Новые модели складных смартфонов Samsung будут анонсированы 11 августа на Unpacked

    20 июля, 2021

    Компания TechTics намерена обучить робота Beachbit поиску окурков

    iPhone оказался уязвимым перед Pegasus компании NSO Group

    XPG представил в России производительный ультрабук XENIA 14

    Поддержка Direct Storage появится в Windows 10 и Windows 11

    ССЫЛКИ