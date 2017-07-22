Google заменяет службу резервного копирования Android-устройств на бэкап-сервис Google One. Обновление Backup by Google One начало распространяться на все устройства под управлением Android 8.0 и новее, начиная с 22 июля 2021 года.
Новая служба Backup by Google One, разработанная Google, появилась в 2018 году. Она предлагает расширенное облачное хранилище и до сих пор работу охватывала с такими облачными инструментами, как Google Диск, Gmail и Google Фото. Google One пришла на смену платным службам Google Drive, и ее внедрением Google стремилась подчеркнуть универсальный характер новой службы резервного хранения.
Особенность сервиса Google One состоит в том, что пользователь не получает прямого доступа к хранилищу своих данных. Все сохраненные там электронные письма, файлы и изображения можно добавлять и удалять только через соответствующие инструменты - Gmail, Google Диск и Google Фото. По всей видимости, аналогичный принцип будет реализован и в отношении данных, резервируемых теперь со смартфона под управлением Android.
Переход на новый алгоритм резервного копирования запущен после выхода обновления Android от 22/07/2021.
Резервные копии данных на Android будут создаваться для приложений, SMS-сообщений, истории вызовов, контактов и настроек устройства, таких как выбор сетей Wi-Fi, пароли и т.д. Резервное копирование через Google One добавит также возможность создания бэкапов фотографий, видео и MMS-сообщений с устройств. Все необходимые элементы управления уже встроены непосредственно в настройки Android.
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