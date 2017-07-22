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Флагманские смартфоны серии Huawei P50 будут поставляться по всему миру

22 июля 2021, 18:32




Как заявил представитель китайской компании Huawei в Финляндии, выпуск флагманских смартфонов Huawei P50 не будет ограничен только территорией Китая. Согласно планам, новые модели появятся по всему миру. Их анонс запланирован на 29 июля в Китае. Основные инновации новых моделей касаются мобильной фотографии.

Флагманские смартфоны Huawei серии P50 будут поставляться по всему миру


Недавно компания Huawei выпустила тизер, посвященный новой линейке P50. Сообщается, что новые смартфоны будут оснащаться оптикой марки Leica.

По имеющимся данным, в новой серии P50 появится сенсор Sony IMX80, изготавливаемый по специальному заказу Huawei. По слухам, Sony IMX80 представляет собой первый 1-дюймовый мобильный сенсор, способный создавать снимки с разрешением 50 Мп. Его самая яркая особенность - переход на цветной фильтр RYYB. Связанный с этим новый тип демозаикации обеспечивает сбор света на 40% больше, чем другие сенсоры.

Флагманские смартфоны Huawei серии P50 будут поставляться по всему миру


В новой линейке будут представлены три модели - P50, P50 Pro и P50 Pro+. По предварительным данным, объектив на базе сенсора Sony IMX800 появится только у моделей Pro и Pro+.

Стандартная модель P50 будет иметь три камеры: объектив Sony IMX707, объектив Sony IMX600 и телеобъектив с 3-кратным зумом. Модели P50 Pro и P50 Pro+ будут иметь четыре камеры за счет добавления Sony IMX800. Помимо него, в комплекте будут представлены: камера OV64A OmniVision, перископическая камера с 5-кратным зумом и ToF-датчик.

Флагманские смартфоны Huawei серии P50 будут поставляться по всему миру


Аппаратная начинка новых смартфонов выстроена на платформе Kirin 9000 SoC. Эти модели предназначены для внутреннего рынка. По слухам, Huawei планирует выпускать модели только для сетей 4G.

Модели для глобального рынка планируется оснащать чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, но тоже с поддержкой только 4G. Выпуск моделей серии P50 с поддержкой 5G может состояться поздней.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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