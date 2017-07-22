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Анонс OnePlus Nord 2 5G: уникальный чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с расширенным набором функций ИИ

22 июля 2021, 23:36




Компания OnePlus обновила продуктовый ряд в среднем сегменте и выпустила новую модель - смартфон OnePlus Nord 2, пришедший на смену первенцу OnePlus Nord, анонсированному в прошлом году. Новый телефон оснащен кастомным процессором MediaTek (впервые в линейке компании OnePlus) и содержит ряд существенных улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Есть изменения и в дизайне.

Анонс OnePlus Nord 2 5G: уникальный чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с расширенным набором функций ИИ


Как и прежняя модель, OnePlus Nord 2 5G придерживается выбора в пользу плоского дизайна. Небольшое перфорированное отверстие в верхнем углу экрана указывает на размещение селфи-камеры с разрешением 32 Мп. В ее основе использован сенсор Sony IMX615, камера имеет диафрагму f/2,45 и поддерживает электронную стабилизацию (EIS). Выглядит просто, но с изяществом.

При анонсе в Индии были названы цветовые решения новой модели: серый (Grey Sierra) с матовой отделкой, голубой (Blue Haze) и зеленый (Green Wood). Эксперты ждали красный вариант, который многие считают модным цветовым решением для нынешнего сезона. К сожалению, OnePlus не анонсировал этот цвет. Возможно, выбор красного припасен для анонса в Европе и Великобритании.

Анонс OnePlus Nord 2 5G: уникальный чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с расширенным набором функций ИИ


Смартфон OnePlus Nord 2 оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей), плотностью пикселей 408 ppi и классическим соотношением сторон 20:9. Частота обновления экрана равна 90 Гц, цветовая гамма соответствует требованиям sRGB и DCI-P3, разрешение управляется с применением механизма AI-Super, который позволяет повышать качество картинки за счет функции ИИ.

Анонс OnePlus Nord 2 5G: уникальный чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с расширенным набором функций ИИ


Аппаратная начинка выстроена на 6-нм платформе MediaTek Dimensity 1200-AI - совместной разработки MediaTek и OnePlus. Тактовая частота составляет до 3 ГГц, графическая поддержка - на базе процессора ARM G77 MC9. Доступны три конфигурации памяти ОЗУ (LPDDR4X) и хранилища (UFS 3.1): 6+128 Гбайт, 8+128 Гбайт и 12+256 Гбайт. Слота расширения памяти нет.

Особенность кастомной версии чипсета Dimensity 1200-AI состоит в наличии дополнительных средств, помогающих улучшать фотографии и видео с помощью функций ИИ: AI Photo Enhancement и AI video Enhancement. Функция Dual View Video позволяет записывать одновременно с камер, расположенных на разных сторонах телефона. Функция AI Color Boost помогает в преобразовании видео, полученного из YouTUbe, VLC и MX Player, с созданием более ярких цветов.

Задний блок камер был переработан и теперь больше напоминает дизайн корпуса OnePlus 9. Он представлен в первую очередь 50-мегапиксельным объективом с сенсором Sony IMX766 и диафрагмой f/1,88, OIS. Двойная светодиодная вспышка обеспечивает надежный световой поток при сьемке при слабом освещении. Вторая камера - это сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 Мп и углом обзора 119,7°. Размер диафрагмы составляет f/2,25, EIS. Здесь же установлена 2-мегапиксельная монокамера с диафрагмой f/2,5.

Данная оптическая система позволяет снимать видео 4K при 30 кадр/сек, вести замедленную съемку 1080p при 120 кадр/сек и 720p при 240 кадр/сек.

Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 5G SA (N41, N78, N28A, N1, N3, N79, N40) / NSA (N41, N78, N79, N40), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2 , GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, NavIC, NFC, USB Type-C.

Смартфон работает от аккумулятора мощностью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки Warp Charge 65 Fast Charging (10В/6,5 А).

Цены на OnePlus Nord 2 5G:

  • 6+128 Гбайт - около 28 000 руб.
  • 8+128 Гбайт - около 30 000 руб.
  • 12+256 Гбайт - около 35 000 руб.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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