Компания OnePlus официально объявила о выпуске TWS-наушников премиум-класса OnePlus Buds Pro. Эксперты отмечают превосходный дизайн, ряд примечательных функций, удобную компактность. Новая модель пришла на смену OnePlus Buds прошлого года выпуска.
Наиболее значимой особенностью новой модели называют поддержку технологии адаптивного шумоподавления (ANC). Заметные улучшения наблюдаются по сравнению с аналогичной функцией прошлогодней модели OnePlus Buds. Благодаря интеллектуальной поддержке, ANC активно заглушает нежелательные звуки (например, окружающий шум), выполняя преобразования в режиме реального времени. Уровень шумоподавления регулируется, что обеспечивает полное погружение.
Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, способными отфильтровывать шум мощностью до 40 дБ. Предусмотрены три режима (слабый, интеллектуальный и экстремальный), которые обеспечивают получение качественного и комфортного звучания, адаптированного под различные ситуации.
По оценкам производителя, модель Buds Pro обладает преимуществом перед наушниками с обычными системами ANC, где уровни шумоподавления фиксированы и поэтому не обеспечивают гибкости при шумоподавлении. Усовершенствованные алгоритмы и новая механическая конструкция позволяют снизить шум ветра, не вызывая помех для приема звонков даже в шумной обстановке.
Дизайн направлен на воспроизведение насыщенных басов. Внутри наушники оснащены двумя большими 11-мм динамическими драйверами и поддержкой Dolby Atmos. Наушники поставляются со звуковым профилем OnePlus Audio ID, который был тщательно откалиброван и позволяет создавать персонализированные звуковые впечатления. Сенсорное управление позволяет удобно переходить на новые треки, применять голосовой помощник, управлять воспроизведением и паузой.
Корпус наушников имеет глянцевое металлическое покрытие, обеспечивающее удобную эксплуатацию и защиту от пота и пыли (IP55).
Наушники поставляются с обновленным аккумулятором, обеспечивающим время автономной работы до 38 ч вместе с переносным футляром. Самостоятельно наушники могут работать до 7 ч без ANC, чехол для зарядки добавляет еще 3 ч работы. Когда ANC включен, заряда хватает на 5 ч работы, а в зарядном футляре - на 23 ч больше.
Зарядка обеспечивает 10 ч автономной работы благодаря встроенной поддержке Warp Charge.