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TWS-наушники OnePlus Buds Pro: премиум-класс, адаптивное шумоподавление, до 38 ч автономной работы

22 июля 2021, 23:41




Компания OnePlus официально объявила о выпуске TWS-наушников премиум-класса OnePlus Buds Pro. Эксперты отмечают превосходный дизайн, ряд примечательных функций, удобную компактность. Новая модель пришла на смену OnePlus Buds прошлого года выпуска.

TWS-наушники OnePlus Buds Pro: премиум-класс, адаптивное шумоподавление, до 38 ч автономной работы


Наиболее значимой особенностью новой модели называют поддержку технологии адаптивного шумоподавления (ANC). Заметные улучшения наблюдаются по сравнению с аналогичной функцией прошлогодней модели OnePlus Buds. Благодаря интеллектуальной поддержке, ANC активно заглушает нежелательные звуки (например, окружающий шум), выполняя преобразования в режиме реального времени. Уровень шумоподавления регулируется, что обеспечивает полное погружение.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, способными отфильтровывать шум мощностью до 40 дБ. Предусмотрены три режима (слабый, интеллектуальный и экстремальный), которые обеспечивают получение качественного и комфортного звучания, адаптированного под различные ситуации.

TWS-наушники OnePlus Buds Pro: премиум-класс, адаптивное шумоподавление, до 38 ч автономной работы


По оценкам производителя, модель Buds Pro обладает преимуществом перед наушниками с обычными системами ANC, где уровни шумоподавления фиксированы и поэтому не обеспечивают гибкости при шумоподавлении. Усовершенствованные алгоритмы и новая механическая конструкция позволяют снизить шум ветра, не вызывая помех для приема звонков даже в шумной обстановке.

Дизайн направлен на воспроизведение насыщенных басов. Внутри наушники оснащены двумя большими 11-мм динамическими драйверами и поддержкой Dolby Atmos. Наушники поставляются со звуковым профилем OnePlus Audio ID, который был тщательно откалиброван и позволяет создавать персонализированные звуковые впечатления. Сенсорное управление позволяет удобно переходить на новые треки, применять голосовой помощник, управлять воспроизведением и паузой.

Корпус наушников имеет глянцевое металлическое покрытие, обеспечивающее удобную эксплуатацию и защиту от пота и пыли (IP55).

Наушники поставляются с обновленным аккумулятором, обеспечивающим время автономной работы до 38 ч вместе с переносным футляром. Самостоятельно наушники могут работать до 7 ч без ANC, чехол для зарядки добавляет еще 3 ч работы. Когда ANC включен, заряда хватает на 5 ч работы, а в зарядном футляре - на 23 ч больше.

Зарядка обеспечивает 10 ч автономной работы благодаря встроенной поддержке Warp Charge.

TWS-наушники OnePlus Buds Pro: премиум-класс, адаптивное шумоподавление, до 38 ч автономной работы


OnePlus Buds Pro стоит 150 евро (13 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC. Наушники JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC относятся к числу достаточно бюджетных беспроводных решений. Однако они предлагают вполне качественный звук, достойную автономность и хорошую эргономику. Старшая модель, помимо этого, может похвастаться активным «шумодавом» и возможностью проводного подключения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC".

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