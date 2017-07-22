Китайская компания DJI, известная своим ведущим положением в мире среди производителей дронов, объявила о выпуске самого дешевой модели в своей продуктовой линейке - DJI Mini SE. Его цена составляет 1999 юаней. Это примерно равно 309 долларам (22 800 руб.).
Низкая цена объясняет отсутствие в комплекте различных аксессуаров и приспособлений. За такую цену предлагается только модель автономного дрона и ничего больше. В то же время к нему можно самостоятельно купить дополнительные аксессуары, рюкзаки и приспособления для расширения областей применения.
Минимальная цена задает и выбор начального уровня для остальных характеристик дрона. Эта модель адаптирована к потребностям пользователей, не предъявляющих дополнительных требований к условиям эксплуатации. Прототипом DJI Mini SE послужила недорогая модель DJI Mavic Mini первого поколения, выпущенная в 2019 году.
Новый дрон поставляется с камерой, имеющей разрешение 2,7K (взамен 4K у более дорогих моделей). Дальность беспроводной связи составляет до 4 км. Камера может снимать видео 2.7K со скоростью 30 кадр/сек, при съемке 1080p предусмотрен 4-кратный цифровой зум. Можно делать 12-мегапиксельные фотографии в формате jpeg. Сама камера дрона висит на 3-осевом настраиваемом подвесе. GPS и датчики позволяют беспилотнику устойчиво зависать на определенном месте.
Mini SE не поддерживает Ocusync, собственную технологию DJI для передачи данных, позволяющую работать в частотных диапазонах 2,4 и 5,8 ГГц. Использование Ocusync обеспечивает более высокую защищенность при помехах, которые могут действовать на канал передачи данных. Данная модель позволяет использовать только стандартный канал Wi-Fi.
Конструкция дрона защищена внешним корпусом, винты - ограничительной конструкцией. Это повышает безопасность дрона в полете.
Вес DJI Mini SE составляет 249 граммов. Время автономной работы без подзарядки - 30 минут.
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