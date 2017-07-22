Пару месяцев назад компания OPPO выпустила линейку флагманских смартфонов серии Reno - OPPO Reno6. В нее вошли три модели: Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro+. Как стало ясно теперь, в компании посчитали, что данная модель понравилась работникам полиции, и поэтому необходимо выпустить специальную версию для сыщиков уголовного розыска.
Так родилась идея, и уже на следующей неделе OPPO собирается представить специальную версию своего топового смартфона, предназначенную для настоящих сыщиков - модель OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Custom Edition.
Информация о выпуске премиальной модели уже подтверждена официально через социальные сети. Компания OPPO разместила на своей странице в Weibo соответствующее объявление. Там сообщается, что все подробности о новой модели OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Custom Edition появятся позднее.
Впрочем, эксперты не ожидают каких-либо существенных изменений в конфигурации смартфона по сравнению с обычным OPPO Reno6 Pro+. Изменения коснутся в первую очередь названия на полке. Теперь там будет красоваться надпись «Detective Conan» («Сыщик Конан»). Она будет намекать на специальный смартфон для Шерлока Холмса, который бы выбрал легендарный сыщик.
Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями. Он поддерживает частоту обновления 90 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 870.
Основная камера - 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766. Он сочетается с 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельным макрообъективом, создавая полный «джентельменский набор» профессионального сыщика. На лицевой стороне находится 32-мегапиксельная селфи-камера.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
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