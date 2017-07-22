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OPPO готовит специальную модель смартфона Reno6 Pro+ Detective Conan для сыщиков

23 июля 2021, 11:27




Пару месяцев назад компания OPPO выпустила линейку флагманских смартфонов серии Reno - OPPO Reno6. В нее вошли три модели: Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro+. Как стало ясно теперь, в компании посчитали, что данная модель понравилась работникам полиции, и поэтому необходимо выпустить специальную версию для сыщиков уголовного розыска.

Так родилась идея, и уже на следующей неделе OPPO собирается представить специальную версию своего топового смартфона, предназначенную для настоящих сыщиков - модель OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Custom Edition.

OPPO готовит к выпуску специальную модель смартфона Reno6 Pro+ Detective Conan для сыщиков


Информация о выпуске премиальной модели уже подтверждена официально через социальные сети. Компания OPPO разместила на своей странице в Weibo соответствующее объявление. Там сообщается, что все подробности о новой модели OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Custom Edition появятся позднее.

Впрочем, эксперты не ожидают каких-либо существенных изменений в конфигурации смартфона по сравнению с обычным OPPO Reno6 Pro+. Изменения коснутся в первую очередь названия на полке. Теперь там будет красоваться надпись «Detective Conan» («Сыщик Конан»). Она будет намекать на специальный смартфон для Шерлока Холмса, который бы выбрал легендарный сыщик.

OPPO готовит к выпуску специальную модель смартфона Reno6 Pro+ Detective Conan для сыщиков


Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями. Он поддерживает частоту обновления 90 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 870.

Основная камера - 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766. Он сочетается с 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельным макрообъективом, создавая полный «джентельменский набор» профессионального сыщика. На лицевой стороне находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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