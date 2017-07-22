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Corning выпустила защитное покрытие Corning Gorilla Glass DX/DX+ нового типа

23 июля 2021, 12:24




Компания Corning объявила о выпуске новых видов композитного стекла, устойчивых к появлению царапин и отличающихся продолжительным сроком службы. Новые продукты получили названия Corning Gorilla Glass with DX и Corning Gorilla Glass with DX+. Они предназначены в первую очередь для защиты камер мобильных устройств.

Новые покрытия обеспечивают захват изображений профессионального уровня, отмечает вендор. Это достигается благодаря сочетанию передовых оптических характеристик нового покрытия, высокой устойчивости к царапинам и долговечности.

Corning выпустила защитное покрытие Corning Gorilla Glass DX/DX+ нового типа


При использовании нового покрытия Gorilla Glass DX+ до объективов камер доходит до 98% падающего света. Это является более высоким показателем по сравнению с типовыми объективами, использующими просветляющее покрытие; у них могут возникать ореолы при реальной эксплуатации.

В лабораторных тестах покрытие Gorilla Glass DX+ подтвердило свою более высокую устойчивость к царапинам. Превосходит оно и стандартное Gorilla Glass. Сообщается, что в ходе испытаний было подтверждено, что царапины не образуются при нагрузках до 4 кг. По оценкам Corning, по своей устойчивости к царапинам новое покрытие приближается к сапфирам.



Как отмечает The Verge, Corning уже использовала ранее новые типы покрытий Gorilla Glass DX/DX+ для умных часов. Модели устройств, где уже применялось новое покрытие, не называются. В компании уже подтвердили, что первым покупателем Gorilla Glass DX для защиты объективов камер мобильных устройств станет Samsung.

Покрытие Corning Gorilla Glass используется также в смартфонах Apple. С его помощью обеспечивается защита дисплейной части iPhone, тогда как их камеры защищаются сапфировым стеклом.

Corning выпустила защитное покрытие Corning Gorilla Glass DX/DX+ нового типа


Об возможности использовании нового стекла Corning для защиты камер iPhone пока не сообщается. Но по слухам, Apple, вероятно, продолжит использовать сапфир, поскольку это более прочный материал. Переход на новый материал возможен, если цена Gorilla Glass DX+ станет ниже, чем у сапфирового стекла, считают эксперты.



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