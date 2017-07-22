Объявлены победители 14-й ежегодной премии iPhone Photography Awards, одним из условий участия в которой является съемка с помощью камеры смартфона iPhone любой модели.
Сообщается, что на конкурс в этом году было подано несколько тысяч заявок от фотографов-любителей и фотографов-профессионалов со всего мира.
Лауреатом премии «Фотограф года» стал фотокорреспондент Иштван Керекеш из Венгрии за свою фотографию «Трансильванские пастухи». На этой фотографии, снятой на iPhone 7, изображены два суровых пастуха, которые пересекают заснеженный район в румынском городе Тыргу-Муреш. Каждый из них несет ягненка.
Среди других победителей названы Шаран Шетти из Индии. Он подал на конкурс фотографию «Связь», где показаны мужчина и его лошадь, которые нашли друг друга в пустынном пейзаже вокруг. Снимок «Связь» был сделан на iPhone X.
Еще один победитель - Дэн Лю из Китая. Он разместил фотографию «Прогулка по Марсу». На ней изображен астронавт, который пересекает пустынный район, напоминающий марсианский. Снимок «Прогулка по Марсу» был сделан на iPhone 11 Pro Max.
По три победителя были названы в дополнительных 17 номинациях. Среди них можно встретить фотографов почти со всех уголков мира, включая Австралию, Австрию, Бангладеш, Китай, Грецию, Венгрию, Италию, Израиль, Нидерланды, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, Испанию, Швеция, Великобритания и США.
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